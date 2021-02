'Paisajes sonoros', este sábado en 'Las noches del Monumental'

Música de cine de Italia y Grecia, tango argentino, danzas irlandesas, bossa nova brasileña, o temas originarios de Rusia, Hungría, Austria y Rumanía integran la propuesta ecléctica del grupo que este sábado interpretará un espectáculo titulado ‘Paisajes sonoros’. El concierto lo emitirá La 2, el próximo viernes 19 de marzo.

El sábado 27 de febrero a las 19:00, el escenario del Teatro Monumental se llenará con conocidos temas de las películas Zorba el griego (Theodorakis) o Cinema Paradiso (E. Morricone) junto con el tango ‘Por una cabeza’ de Carlos Gardel, o música de Brasil como ‘Chica de Ipanema’ de A. Jobim o ‘Tico Tico no Fubá’ de Zequinha de Abreu. Junto a ellos, canciones originales de Rusia (‘Dos guitarras’, de Ivan Vasiliev), Irlanda (‘Irish Dance’), Austria (‘Canción de amor’ y ‘Encantadora Rosemary’ de Fritz Kreisler), Hungría (‘Csárdás’, de Vittorio Monti), o Rumanía (‘Hora Staccato’ de Grigoras Dinicu y ‘Alondra’, de Anghelus Dinicu).

Actuarán en ‘Paisajes sonoros’ Marian Moraru (violín, profesor de la Orquesta RTVE), Raúl Benavent (percusión, solista de la Orquesta RTVE), Antonio Toledo (guitarra y buzuki), Roberto Terrón (contrabajo, solista de la Orquesta RTVE), y Luis Fernández (piano).

Juan Antonio Simarro, el próximo viernes en ‘Las noches del Monumental’

El viernes 5 de marzo, a las 21:00, llegará a ‘Las noches del Monumental’ el espectáculo ‘Simarro, música positiva’, una propuesta musical del compositor y pianista Juan Antonio Simarro, con creaciones suyas como el Divertimento para Ukelele y orquesta de cuerda, Amarga dulce, Cádiz, I just want to cry, Noche en el café Montarto, Adagio para violín piano y orquesta de cuerda y fragmentos de composiciones de un cuarteto de cuerda, o un movimiento de su Sinfonía para un mundo mejor.

Forman el elenco Juan Antonio Simarro (piano y Ukelele), Rubén Darío Reina y Zaloa Gorostidi (violines), Raluca Berbec (viola), José Miguel Manzaneda (contrabajo), Raúl Benavent (percusión) y Bely Basarte (voz).