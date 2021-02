La ilÂ·lustraciÃ³, aquest dilluns a 'HelvÃ¨tica'

'Helvètica' és el primer programa de disseny de la televisió pública. Presentat per Flora Saura i Òscar Dalmau, tracta tots els vessants i compta amb personalitats del món del disseny. S'emet els dilluns a La 2 de RTVE Catalunya.

'Helvètica' explora el món del disseny, tan apassionant com sovint desconegut. Aquesta setmana la Flora Saura i l'Òscar Dalmau agafaran llapis i paper per parlar d'il·lustració acompanyats de Carlota Juncosa, Cristina Daura o Olga Capdevila, entre altres.

Al quart capítol del programa la Flora Saura visitarà la il·lustradora Carlota Juncosa, que ens demostrarà que tots portem un dibuixant al nostre interior i que només cal una mica de paciència per fer-lo sortir. També ens deixarem emportar per l'estètica colorista, onírica i hereva del còmic de l'obra de Cristina Daura.

Per la seva banda, l'Òscar Dalmau ens descobrirà el personalíssim imaginari d'un dels il·lustradors més importants de la nostra història: Francesc Vila i Rufas. Ho farà de la mà del dissenyador Jordi Duró, repassant plegats algunes de les peces publicitàries i humorístiques de l'il·lustrador. Parlarem d'estils propis i de per què deixem de dibuixar amb Olga Capdevila i repassarem la història de la disciplina, com no podia ser d'una altra manera, amb els dibuixos de la Júlia Solans. Un 'Helvètica' ple d'estils i personalitats diferents per intentar descobrir si és veritat que tots podem dibuixar.