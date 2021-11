Depilación con láser: cuidados de la piel

La depilación láser está dejando de ser una moda para convertirse en una de las opciones para eliminar el vello con más adeptos. Los precios ya no son los de hace años y cada vez hay más oferta y, por tanto, cada vez es más barato.

Porque seguramente ya estés inmerso en un tratamiento o porque te estás planteando empezar uno de cara al verano, en Gente y tendencias te contamos cuáles deben de ser los cuidados básicos que debes aplicar sobre tu piel.

Antes de acudir a una sesión de depilación láser

“No deben someterse a este tratamiento pacientes que se hayan bronceado recientemente“

No todo el mundo puede recurrir a este tipo de depilación, por eso le preguntamos al doctor José Jiménez Alonso, de Clínica Londres, qué es lo que demos tener en cuenta antes de someternos a una sesión de láser: "La paciente no debe estar tomando ningún medicamento fotosensible y además, la depilación láser también está contraindicada para pacientes embarazadas o que padezcan epilepsia. Y, por supuesto, no deben someterse a este tratamiento pacientes que se hayan bronceado recientemente o que estén tomando sesiones de rayos UVA."



Acude a tu cita, siempre en un lugar homologado y bajo control médico, con la piel limpia y si te resulta muy dolorosa, puedes aplicar una crema anestésica en las partes más sensibles de tu cuerpo.