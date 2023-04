En la jornada inaugural de Cultura23 hablaremos sobre el futuro de la cultura desde el Museo del Prado. Contaremos con la participación de Miguel Falomir, Nuria Enguita, Remedios Zafra y Edu Galán. Moderado por Tomás Fdo. Flores.

Sigue la primera jornada de Cultura23 en directo en Radio 3 y en videostreaming en la web y la app de Radio 3 el lunes 17 de abril de 20.00h a 21.00h.

Miguel Falomir

Valencia, 1966. Es doctor en historia del arte y profesor titular de la Universidad de Valencia. Desde 2017 es director del Museo Nacional del Prado -anteriormente, de 2015 a 2017, director adjunto de Conservación e Investigación del Museo del Prado y, desde 1997 a 2015, Jefe del departamento de pintura italiana del Renacimiento del Museo del Prado- donde ha comisariado, entre otras, las exposiciones Tiziano, Tintoretto, El retrato del Renacimiento, Las Furias, alegoría política y desafío artístico y Lorenzo Lotto. Retratos. Ha sido Andrew Mellon Professor en el Center for Advanced Studies in the Visual Arts de la National Gallery of Art en Washington (2008-2010) y es autor de numerosas publicaciones aparecidas en Europa y los Estados Unidos.