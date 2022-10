Disponible cada sábado en exclusiva en Radio 3 Extra, Cuando el mundo odió el Emo analizará si el Emo se puede considerar un género musical en sí, dónde nace, cuáles son sus distintas ramificaciones en el mundo... y por qué todo el mundo -al menos antes- parecía odiarlo. Presentado por Alex Gara, puedes escuchar ya el primer capítulo.

Durante la década de los 2000 vivimos un fenómeno cultural en España. Los reconocíamos por sus flequillos, sus ropas oscuras y su caminar atormentado. Eran los llamados Emos, una tribu urbana que floreció gracias a la democratización de internet y la llegada de las corrientes musicales y estéticas.

En aquella época no existía WhatsApp, había Messenger. En vez de en Instagram, los adolescentes contaban su día a día a través del Fotolog o el MySpace, los verdaderos reyes de la propagación de este movimiento en el que sus adeptos expresaban sus emociones a través de la ropa o la música. Pero, ¿de dónde vienen realmente los emos? ¿Qué tienen en común grupos como Minor Threat, Sunny Day Real State, The Used o My Chemical Romance? ¿Es verdad que el Emocore tiene raíces más profundas que la pura estética? ¿Estamos viviendo un revival en pleno 2022?

Respondemos a todas estas preguntas en una nueva serie en podcast que estrena Radio 3 Extra que busca, en realidad, arojar luz sobre una duda mucho más importante: ¿por qué todo el mundo odia el emo?