Cultura22 | Nuevos movimientos culturales

El mundo cambia a velocidad de vértigo. Las nuevas tecnologías digitales hacen mutar nuestra perspectiva de la creatividad, el arte y, también, de las relaciones sociales. En esta tercer jornada de Cultura22 debatimos sobre los nuevos procesos y propuestas y los cambios que suponen para la cultura contemporánea.

Filip Custic (fotógrafo, artista de performance, escultura y videoarte), Samantha Hudson (travesti, cantante, top-model, filántropa y tertuliana), María Folguera (directora artística del Teatro Circo Price de Madrid, escritora y dramaturga) y Ana Rujas (actriz y escritora) han sido los cuatro protagonistas de esta tercera jornada.

La cultura en el presente

María Folguera ha abierto el debate opinando que “necesitabamos ampliar perspectivas. Estamos en pleno terremoto”, y en su opinión, más que en las formas el reto está “en la revisión de los referentes”. Ana Rujas confiesa que “si no sale urticaria no se generaría nada nuevo”.

Para Filip Custic”hay sobreinformación”. Artísticamente se siente “en estado de shock, en los últimos diez años todo ha cambiado demasiado. Lo hemos ido asumiendo sobre la marcha, pero al mismo tiempo queremos vaciarnos de toda esa información”.

En opinión de Samantha Hudson “lo más interesante cuando hablamos de cultura es no plantearnos un cambio o ruptura de las normas del juego, sino una revisión en el tablero de ese juego”. Cree interesante plantearse qué es la cultura, aunque reconoce que “yo honestamente no sabría responder. Está muy ligado a las instituciones”. El mayor cambio es que las nuevas plataformas, redes sociales e internet, nos ofrecen herrramientas más democráticas para generar cultura, más libre, “pero siempre seguimos dependiendo de un pez gordo”. “Abogo por la autogestión y me pregunto si hay una forma emancipada de generar esa cultura o todas somos esclavas”.