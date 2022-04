Lunes 25 abril

Vivimos un tiempo de incertidumbre marcado por las crisis desatadas por la pandemia y la guerra. Una crisis global que también afecta a la economía y la sociedad global. Un tiempo distinto en el que reclamar la urgencia de la cultura y el arte como valores humanos.

Miguel Falomir

Director del Museo Nacional del Prado. Anteriormente, director adjunto de Conservación e Investigación del Museo del Prado y jefe del departamento de pintura italiana del Renacimiento del Museo. Ha sido Andrew Mellon Professor en el Center for Advanced Studies in the Visual Arts de la National Gallery of Art en Washington y es autor de numerosas publicaciones.