Lunes 19 de abril

El futuro y la necesidad de la cultura en nuestras vidas centrará el debate en la primera jornada del ciclo de debates Cultura 21 que arrancará en el Museo del Prado.

Modera Tomás Fernando Flores, director de Radio 3 y Siglo 21.

Isabel Coixet

Directora de cine, guionista, traductora y escritora española, comenzó a hacer películas cuando le regalaron una cámara de 8mm por su primera comunión. Tras licenciarse en Historia por la Universidad de Barcelona, se dedicó a la publicidad. Ganó muchos premios por sus spots y finalmente fundó su propia productora en el año 2000, Miss Wasabi Films. En 1989, debutó como guionista y directora de cine, con el drama Demasiado viejo para morir joven, que le supuso la nominación al premio de Mejor director novel en los Goya. A está le seguirían: Things I never told you (1996), su primera película en inglés; A los que aman (1998); Mi vida sin mi (2003), galardonada con el Goya al Mejor guion Original, y gracias a la cual alcanzó el éxito internacional; La vida secreta de las palabras (2005), premiada con cuatro Goyas; Invisibles (2007), documental co-dirigido con cuatro directores más y ganador del Goya al Mejor documental; Elegy (2008); Mapa de los sonidos de Tokio (2009); Aral. El mar perdido (2010); Escuchando al Juez Garzón (2011), que ganó el Goya al Mejor documental; Marea blanca (2012); Ayer no termina nunca (2013), premiada con cuatro Biznagas de plata; Another me (2013; Learning Drive (2014); Nobody wants the nigth (2015); ese mismo año recibió la Medalla Chevalier des arts et des lettres por parte del Ministerio de Cultura Francés; Talking about rose. Prisoner of Hissène Habré (2015); Spain in a Day (2016); The bookshop (2017), Premio Goya a la Mejor Dirección y al Mejor Guion Adaptado; Elisa y Marcela (2019) y Foodie Love (2019), su primera serie. En Setiembre del 2020 recibe el Premio Nacional de Cinematografía y estrena ese mismo otoño, Nieva en Benidorm (2020), su última película.