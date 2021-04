Miércoles 21 de abril

En Radio 3 hemos priorizado siempre el cine más cercano a la cultura, el cine que se mueve en los márgenes de la industria y ofrece realmente la visión más clara del cine que hacen nuestros autores. Debatimos sobre el cine en los márgenes moderado por el director de El séptimo vicio, Javier Tolentino.

Albert Serra

Nacido en Bañolas, Pla de l'Estany, Gerona, Albert Serra es un director y productor de cine. Su primer largometraje fue ‘Crespià, the film not the village’ (2003), que no llegó a estrenarse comercialmente. "Honor de cavalleria"; (2006), su segunda película, se presentó en el Festival

Internacional de Cine de Cannes de 2006 y su maravillosa acogida lo convirtió en referente dentro del cine de autor europeo contemporáneo. En el 2008 volvería a Cannes para presentar ‘El Cant dels Ocells’ su tercera película. Luego vendrían ‘La muerte de Louis XIV’ (2017) y ‘Liberté’ (2019) con la que conseguiría el premio especial del jurado de Cannes. Albert Serra tiene en su poder medio centenar de grandes premios internacionales.