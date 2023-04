Desde hace muchos años varias decenas de familiares de personas inhumadas en el Valle de los Caídos han reclamado sus restos. No quieren que estén allí. Ahora, los planes materiales para la exhumación y la identificación están dispuestos, a la espera de la fecha para su puesta en marcha.

Francisco Etxeberría, forense, asesor de la exhumación de fosas de la guerra y la postguerra, explica en este reportaje cómo está previsto que se realice, y confirma que será con la máximas garantías. La responsable política del proyecto, la vicepresidenta Carmen Calvo, anunció en el Senado a finales de octubre que los derechos de los familiares están garantizados.

"Las heridas se cerrarán cuando resplandezca la verdad"

54 familias han solicitado hasta ahora la recuperación de esos cadáveres. Son los restos de republicanos en el Valle de los Caídos, como el padre de Fausto Canales. Tiene 86 años y es un referente en el movimiento memorialista. "Tenía dos años cuando me quedé sin padre. Valerico desapareció forzadamente. Se llevaron a 8 personas que fueron fusilados en una cuenta. Los tiraron en un sitio, no nos dijeron dónde. Estas cuestiones no están cerradas. Las heridas no se han cerrado nunca. Se cerrarán cuando resplandezca todo esto como tiene que resplandecer la verdad", cuenta. Su lucha por recuperar los restos de su padre, asesinado, le ha llevado hasta los tribunales internacionales. Ahora cree que ha merecido la pena.

En la otra parte están las familias con personas inhumadas allí que se oponen porque no quieren que se toquen sus restos. Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, explica por qué. "No quieren que toquen los restos de los suyos en aras de que otras familias, a las cuales respetamos profundamente, quieran exhumar los restos de los suyos cuando no está acreditado que se encuentren en los osarios del Valle de los Caídos." Y asegura que recurrirá ante cualquier tribunal, español o internacional.