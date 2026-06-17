Anna Castillo: "Cuando era pequeña le dije a mis padres que de mayor quería ser bisexual"

La actriz Anna Castillo, y la escritora Elisa Coll conversan sobre lo que significa ser bisexual, y sobre la bifobia que se sufre, y de la que muchas veces no se habla. Las dos son las protagonistas del nuevo capítulo de Está el horno para bollos, con Nerea Pérez de las Heras y Judith Tiral, y que ya está disponible en RTVE Play.

Anna Castillo dice que desde pequeña tenía claro dónde quería situarse y así se lo dijo a su padres. "Cuando Angelina Jolie dijo que era bisexual, me hizo mucha ilusión. Yo de pequeña recuerdo decirle a mis padres: de mayor quiero ser bisexual".

Tanto la actriz como la escritora y activista confiesan haber sentido bifobia, incluso dentro del colectivo LGTBIQ+. Anna Castillo tuvo una relación de seis años con una mujer, y fue cuando volvió a estar con un hombre cuando, afirma, recibió mucho hate en redes. "Cuando empecé con Álvaro, lo que vi fue mucho insulto. Mi favorito siempre fue 'bollera traicionera'" se ríe la actriz. Asegura que su sentir era el de no decepcionar a sus amigas lesbianas.

Más violencia contra mujeres bisexuales Elisa Coll habla de las estadísticas que muestran cómo las mujeres bisexuales tienen más riesgo de sufrir violencia. "Cuando te vas a las estadísticas, ves que el grupo que más riesgo tiene de sufrir violencia sexual son las mujeres bisexuales". Además, denuncia la falta de recursos para luchar contra esa violencia. "Lo que ocurre es que no hay recursos suficientes para hacerle cara a esta violencia. Tú vas a un equipamiento municipal dirigido a personas LGTBIQ+ y la gente no está formada en bifobia". Insiste en que hay que entender mejor cómo funciona la bifobia para lograr que las cifras de estas estadísticas vayan menguando. En este rato de charla reflexionan también sobre la necesidad que tiene la sociedad de que todo el mundo se defina. "Para mí es problemático que cuando sospechamos que alguien podría ser bi, en vez de celebrarlo, saquemos toda la parafernalia del escrutinio y obligar a la gente a salir del armario", dice la escritora. Anna Castillo y Elisa Coll, invitadas en 'Está el horno para bollos' RTVE Play

"La bisexualidad representa la posibilidad" Elisa Coll reconoce que formar parte del colectivo LGTBIQ+ es una manera de ver el mundo. Tras reconocerse como bisexual ha cambiado, dice, su manera de relacionarse en los distintos ámbitos de su vida. "Reconocerme como bisexual me ha hecho relacionarme de otra manera sexo-afectivamente, pero también con mis amigas, también políticamente, también con el mundo... Lo mejor que me ha traído la bisexualidad es la relación con mis amigas". Por su parte, Anna Castillo cuenta que la bisexualidad le ha dado un recorrido vital que no tiene vuelta atrás. "Para mí, la bisexualidad representa la posibilidad. Hay una educación que a mí se me dio en un sistema, y gracias a estar con una mujer he comprado la extensión del juego. No puedo ahora volver a donde se supone que estaba".