Comienza la cuentra atrás para la Final Nacional de Red Bull Batalla donde algunos de los freestylers más importantes de la escena española, como Chuty, Mnak, Errecé o Sweet Pain, lucharán por conseguir el título de campeón nacional.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia acogerá la Final Nacional de Red Bull batalla el próximo 28 de julio y contará con un elenco de invitados titánico aparte de sus ya clasificados: el tricampeón mundial, Aczino, el subcampeón internacional, Gazir, la promesa argentina, Mecha, la leyenda, Skone, y el fenómeno viral, Ceciarmy. Todos ellos se subirán también al escenario.

El nuevo campeón acompañará al asturiano Gazir a la Final Internacional de Colombia el 2 de diciembre para representar a España en búsqueda del título internacional en Bogotá, donde le tocará medirse contra los mejores freestylers de Latinoamérica. Te contamos los detalles del evento a continuación: la lista de clasificados, cuándo se celebra la última plaza y qué puedes ver en Playz durante esta semana de mucho freestyle.

A través de nuestras redes sociales no podrás dejar escapar ni un solo minuto de la Red Bull. Tanto en nuestro Tiktok como en Instagram podrás disfrutar de contenidos extra con los freestylers y los invitados a la Final, como vídeos exclusivos, juegos, challenges... ¡y muchas confesiones! Te aseguramos mucho cachondeo y muchas risas con los freestylers en nuestro Tiktok, Instagram y Shorts de YouTube.

En Playz no nos queríamos perder la Final Nacional de Red Bull Batalla, una de las competiciones de freestyle más prestigiosas de nuestra historia, y por ello, Miriam Martín y Casandra Caparrós estarán allí para contarte todo lo que pase a partir del 26 de julio, también para entrevistar a los protagonistas de la celebración, que estará todo disponible en nuestro canal de YouTube .

Lista completa de clasificados a la Final

La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia será el terreno de juego donde 16 MCs sacarán sus mejores versos en batallas one to one hasta lo más alto del podio para ganar la corona. Entre ellos, los malagueños Tirpa y Jesús LC, medallas de plata y bronce de la Final Nacional de 2022, y el sevillano Sweet Pain, tras la retirada del vigente campeón, Blon. También los 4 clasificados de cada una de las regionales celebradas en 2023: Mnak, NQP, Elekipo y Errecé, procedentes de la regional de Granada; los clasificados en la regional de Barcelona: Alek, Titus, Zoyert y Ander 2K; y los de la regional madrileña: Chuty, Climax, Babi y Peret.