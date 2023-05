¿A quién no le han dicho alguna vez una mentira para impresionarle? O mejor, ¿quién no ha sido alguna vez la persona que, a través de una mentira piadosa, ha intentado impresionar al de enfrente? Si te sientes identificado con alguna de estas dos opciones, esta sección es para ti. Mariang y Carlos Peguer, aka La Pija y la Quinqui, regresan a Gen Playz XL para realizar una divertida tier list de imposturas que adoptamos para gustar.

"Como persona muy falsa, admito que me encanta el síndrome del impostor. Además soy falso al decir que tengo síndrome del impostor, porque finjo que lo tengo pero luego estoy en mi casa diciendo: me merezco todo lo que tengo", confiesa entre risas Carlos Peguer. Porque si a nuestro colaborador le ha ocurrido, ¿a quién no le ha podido pasar? "A ver, claro que tenemos un poco de síndrome del impostor. Es algo sano, ¿no? Es como tener el colesterol bueno alto, es un poco así", apunta Mariang.

Principales mentiras para gustar: a debate con Inés Hernand Las primera citas son complicadas, y quien no haya vivido una, que tire la primera piedra. Bajo esta premisa, resulta relativamente sencillo rescatar las principales trolas que colamos a nuestra futura -o no- pareja cuando la conocemos por primera vez. De hecho, Mariang lo tiene claro: "Todo el mundo, en algún momento de sus vidas, ha dicho alguna de estas mentiras -si no todas-". ¡Así que al lío! Si reconoces más de cinco, estás en nuestro equipo: Fingir leerse un libro para gustar

Tu mejor amig@ te presenta a su novi@ y te pregunta cómo te ha caído. ¿Dices la verdad?

Artistas que están de moda y que finges que te gustan

Falsear y engordar tu currículum para impresionar

Fingir que te gusta cualquier tipo de vino y, en el fondo, no saber identificar ni si está picado

Decir "no sé qué ha pasado, pero de repente ya no te sigo en Instagram" cuando ha sido una decisión intencionada Del 1 al 10, ¿cómo de frecuente cuelas o te cuelan estas frases? ¿Nos hemos acostumbrado a ellas? ¿Llegamos incluso a esperarnos comportamientos de este tipo? Todo esto y mucho más durante la nueva sección de La Pija y la Quinqui. ¡No te lo pierdas!