Los anuncios de YouTube se han convertido en hogar de una nueva aberración del capitalismo precarizante en España: las masterclass gratuitas que te van a cambiar la vida, pero que son simplemente el primer paso de un nada novedoso embudo de ventas que desemboca en un curso online con un precio altamente inflado -esto se explicará más adelante. Como si del Día de la Marmota se tratase, la gramática de estos anuncios es pérfidamente repetitiva. Tanto es así que, sin ánimo de dar ninguna idea, se propone a continuación una fórmula de copypasteo para diseñar el spot de tu propia masterclass con desembocadura en un seminario altamente rentable: 1) presentación de un problema real 'x' generalizado; 2) simplificación del diagnóstico: "el problema 'x' tiene una explicación fácil"; 3) presentación de la píldora: "yo tengo una solución rápida y eficaz al problema 'x'"; 4) ofrecimiento altruista: "quiero ofrecerte mi píldora en una masterclass gratuita".

Masterclass gratuita: una versión larga del anuncio

Esta masterclass gratuita (en algunos casos definida como "clase", "taller", "ponencia" y otros símiles) es el gran cartel de neón del embudo que impunemente te ha avasallado mientras te encontrabas perdiendo el tiempo en YouTube. El contenido es lo de menos, por cuanto es el único elemento que varía sustancialmente entre un caso y otro. La píldora mágica ofrecida por un iluminado viene a resolver lo que al susodicho se le ocurra: la dificultad que algunas personas encuentran para aprender idiomas, la inestabilidad laboral que enfrenta la juventud, la vulnerabilidad emocional de personas sin acceso a recursos para cuidar de su salud mental, etc. La píldora también puede tomar formas de lo más variopintas: a veces es un método revolucionario para aprender a manejar criptomonedas, a veces una estrategia mística de gestión emocional, a veces una nueva profesión, a veces un té adelgazante… en realidad, cualquier cosa vale.

La clave es que entres de cabeza al embudo. Los spots están diseñados para ello: en primer lugar, presentan problemas reales, que pueden efectivamente estar afectando al espectador; en segundo lugar, dicotomizan buscando activar los sesgos de quien mira la pantalla: "¿eres de los nuestros, que hemos visto la verdad, o del resto, que vive de espaldas a ella?"; en tercer lugar, ofrecen una solución rápida y gratis: la masterclass no tiene coste, pues es un regalo bondadoso de quien se presenta ante el resto como mesías moderno.

Sin embargo, ¿qué se encuentra en esta masterclass gratuita? Creadores de contenido como Carles Tamayo o Lord Draugr han realizado varias investigaciones alrededor de anuncios como los descritos hasta ahora. Curiosamente, en sus vídeo-reportajes se observan patrones comunes a todas estas "píldoras", a pesar de la escasa o nula relación entre los distintos problemas a resolver y las soluciones finalmente propuestas. En efecto, y como se ha mencionado previamente, el contenido es lo de menos. No importa si se habla de "libertad financiera", de aprender idiomas, de memorizar con mayor agilidad o de adelgazar. La masterclass no es un producto, sino un puente. Es gratuita porque es, de facto, la prolongación del breve anuncio que el usuario se ha cruzado en YouTube. La clase gratuita no aporta valor informativo ni didáctico, sino propagandístico: su objetivo es convencer al asistente de la imperiosa necesidad de resolver el problema 'x' y de la existencia de un único camino para lograrlo: la píldora. La masterclass acentúa la preocupación del oyente al respecto al problema, al tiempo que le presenta las bondades del método, sistema, curso, etc. El objetivo es que se pague por un producto final (o por varios).

En honor a la verdad, este es el fin de toda publicidad: convencer a un target de que adquiera un bien o servicio. Sin embargo, el método escogido por quienes siguen este camino en Youtube es particularmente vicioso: refuerzan sesgos en el oyente para inducirle a pensar dos cosas: 1) que necesita rabiosamente comprar el producto; 2) que el elevado precio no debe asustarle, pues la recompensa va a superar con creces esa "inversión". Son, pues, un embudo de ventas: 1) se genera la atención a través de anuncios de YouTube con discursos maximalistas; 2) se emplea la masterclass para convencer a potenciales clientes; y 3) se cierra la venta a través de contactos individualizados a quienes están interesados después de la "clase gratuita".

Lo que muestran reportajes como los de Tamayo o Lord Draugr es que al acceder a dichos productos, el precio difícilmente se corresponde con el valor real y el tiempo de trabajo invertido. Se ha abonado una cuantía verdaderamente elevada por una información que, a menudo, está disponible gratuitamente en Internet o se puede obtener en cursos reglados mucho más baratos e incluso con certificaciones oficiales. Curiosamente, a menudo el oferente de este curso no necesita defenderse frente a quienes han pagado, pues los sesgos del propio "cliente" le hacen la tarea: "¿cómo va a ser algo malo si he pagado mucho dinero por ello?".