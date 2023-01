La Jornada 9 llega a Barcelona el 28 de enero y la cuenta atrás para conocer el desenlace de la liga ya ha empezado. FMS España llega a su fin este 2023 el 10 y 11 de febrero en el Palacio Vistalegre de Madrid, pero antes los freestylers tendrán que enfentarse a sus respectivas batallas en Barcelona. No te olvides de seguir la previa a partir de las 17:00h en nuestro Twitch y a las 18:00h la propia jornada en RTVE Play y en YouTube.

Blon vs Hander, Sweet Pain vs Chuty, Mnak vs Tirpa, Mister Ego vs Zasko, Sara Socas vs Skone y Sawi Elekipo vs Gazir son los enfrentamientos que veremos en la novena fecha de la Freestyle Master Series. Vamos a analizar todo lo que podemos encontrarnos en ella.

Chuty vs Sweet Pain, la batalla más esperada En el punto en el que se encuentra la liga de freestyle más importante de nuestro país, cualquier paso es más que decisivo, tanto para la parte alta de la tabla como para la parte baja. Gazir y Chuty lideran el primer y segundo puesto y el enfrentamiento de este último en esta jornada no deja indiferente a nadie. Chuty tendrá que verse las caras con Sweet Pain y no sería desacertado afirmar que es uno de los rivales más difíciles de la temporada, ya sea por cómo ejecuta el formato o, por supuesto, por su manera infranqueable de rapear. El sevillano fue además el único que pudo vencer a Bnet (vigente campeón) en la temporada pasada, quien era además el rival a batir para todos. Chuty, en este caso, sería ese rival a batir por su condición de favorito, pues es tricampeón de FMS España y uno de los aspirantes claros al título. Una batalla que asegura, sobre todo, mucho ingenio y mucho punchline, dos características primordiales en ambos freestylers. Gazir, quien va primero en la clasificación a empate de puntos con Chuty y es otro aspirante al título, se enfrenta a Sawi Elekipo, ascendido este año y quien ha mejorado, además, su adaptación al formato y su punch de manera muy notable a lo largo de la temporada. En el caso de Gazir, tendrá que ganar para asegurarse un poquito más las posibilidades de campeonar este año y no perder su primer puesto. Otro enfrentamiento que está generando mucho hype entre los fans es el de Mister Ego contra Zasko, pues cualquier punto a favor para ambos podría ser primordial para mantener la permanencia y seguir en la liga el año que viene. ¿Cómo olvidar su batalla en la temporada de FMS España 2020/21, que tuvo que intervenir hasta Bekaesh? Teniendo en cuenta que son dos de los freestylers más sangrientos de la lista, el encuentro entre Mister y Zasko supone una batalla en toda regla que, además, llega en un momento muy decisivo para ambos, pues tienen que luchar por la permanencia y evitar el descenso. El otro freestyler que se encuentra en puestos de play-off es Tirpa, que se enfrenta a Mnak en esta Jornada en Barcelona. Mnak va tercero en la tabla y su estilo hardcore y punchline podría ser un obstáculo para el malagueño. Pero si Tirpa ha demostrado algo en los últimos dos años es que, con un buen día, su ingenio y punch puede derrotar hasta al mismísimo Aczino, como pasó en la FMS Internacional 2021, donde Tirpa quedó subcampeón. El que tiene las posibilidades de permanecer un tanto truncadas, matemáticamente hablando, es Hander, pues se encuentra en el último puesto con tan solo 2 puntos. Su contrincante será Blon, quien llega además de perder contra Sawi Elekipo en la Jornada 8 de Bilbao y esto podría suponerle un extra de motivación para conseguir otros 3 puntos contra Hander. Por último, Sara Socas se enfrenta a Skone y todas las expectativas apuntan a que será un duelo de muchas respuestas al momento y mucho punchline donde el protagonista será el ingenio.