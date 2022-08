El género no binario incluye el espectro de identidades de género que no son exclusivamente masculinas o femeninas y también es una de las identidades más invisibilizadas del colectivo LGTBIQ+. Uno de los motivos más evidentes de esta invisibilización es su inexistencia tanto en los documentos identificativos oficiales como a la hora de hablar de las personas no binarias, para quienes generalmente deberíamos utilizar el pronombre neutro "elles" o "elle" si queremos referirnos a las personas no binarias de manera respetuosa que, sin embargo, no está aceptado por la Real Academia de la Lengua Española, comúnmente conocida como la RAE.

La Real Academia de la Lengua es la encargada de oficializar nuevas palabras o expresiones que surgen a medida que el lenguaje avanza, es decir, cuando aparecen avances en nuestra sociedad que requieren de nuevos usos de la lengua, esta academia es la encargada de decir oficialmente que la palabra "influencer" es correcta, o "poliamor", "criptomoneda", "nueva normalidad", hacer una "cobra", "pifostio", "webinario" y un largo etcétera, sin embargo, "elles" no está aceptado y su posible inclusión es un debate bastante candente en los medios de comunicación, en las redes sociales y posiblemente en más de una reunión familiar. Es posible que no supieras que la expresión ‘hacer una cobra’ no se había oficializado hasta el año pasado y sin embargo la utilizases mil veces sin importar si estaba aceptada o no. Tampoco le importó a los medios de comunicación a la hora de hablar de "la cobra de Bisbal y Chenoa" pero a la hora de utilizar el lenguaje no binario la gente se tira de los pelos por la gran falta de gramática y ortografía que supone.

A pesar de esta resistencia, el verano pasado, la RAE respondió a una consulta de un usuario en Twitter afirmando que la manera correcta de referirse a una persona no binaria es preguntándole cómo desea ser tratada pero, por el momento, no parece haber más avance que este.

Por otro lado, no debemos olvidar que ya hay países en los que sus diccionarios aceptan formas neutras del lenguaje. Por ejemplo, en Suecia se acepta el uso del pronombre neutro "hen" desde 2015.

¿Cómo afecta a las personas no binarias la negación de su identidad?

Yo como mujer cis (es decir, soy una mujer cuya identidad concuerda con el asignado al nacer) puedo imaginarme lo que es que se me invisibilice y que no se me valore en muchos ámbitos. Sin embargo, nunca he visto cuestionada o invisibilizada mi identidad. Lo que se nos ha enseñado a casi todo el mundo desde el colegio es que hay hombres y mujeres, y fin. Pero ¿qué pasa con las personas que no son hombre ni mujer? ¿Qué pasa con las personas que son hombre y mujer? ¿Qué pasa con ese espectro de identidades? En los canales oficiales no existen y, sin embargo, "habelas hainas".

Como expresaba el director de cine trans no binario Afioco Gnecco en su corto "No Binario": "Siento culpa y vergüenza por ser yo mismo, por permitirme ser algo que no estaba destinado a ser"

Para entender mejor cómo puede afectar a las personas no binarias esta negación de su propia identidad en los canales oficiales y en nuestro lenguaje, hemos hablado con la psicóloga Ángela Aznárez: "El lenguaje es algo vivo, que se encuentra en continuo movimiento y cambio, ya que conforme cambia la sociedad y cambiamos las personas, este debe cambiar también. Sin embargo, parece que cuesta mucho integrar esos cambios o modificaciones en cuanto estos tienen que ver con la inclusión de otras identidades y realidades que parece que generan resistencia a algunas personas. Está claro que no integrar algo tan sencillo como el tema de los pronombres y similares, contribuye a la invisibilización de las personas no binarias y a que se sigan potenciando situaciones de discriminación. Esto puede llegar a afectar enormemente su autoestima y sus vivencias".

Al respecto, Ángela nos explica cómo puede tener efectos muy negativos sobre su salud mental: "Desde afectar a la autoestima, la imagen personal y el autoconcepto, hasta la posibilidad de potenciar un estado de ansiedad o incluso si no se dispone de una buena red social donde primen la seguridad y los cuidados, también puede llevar al aislamiento o incluso a un estado de ánimo más decaído. Al final, se normaliza ocultar algo tan importante como la propia identidad, muchas veces por miedo al rechazo, a una reacción negativa, a los prejuicios o a tener que sufrir un interrogatorio. Eso inevitablemente te puede llevar a vivir en un estado de alerta muy alto".

Sabiendo cómo afecta a las personas no binarias no ser reconocides, ¿qué podemos hacer por nuestra parte? Pues bien, para Ángela está claro que, aunque es importante que la RAE lo haga oficial, si el resto de personas utilizamos el lenguaje inclusivo en nuestro día a día, las personas no binarias "pueden sentirse segures en cada vez más espacios y lugares. Creo que podemos hacer muchísimo a nivel social al margen de la RAE y con efectos más potentes".

Además de ir poco a poco integrando en nuestro lenguaje nuevas formas que hagan que todo el mundo se sienta incluide y segure, podemos educarnos y educar a nuestro entorno aunque no sea fácil. Como nos comentaba Ángela cuando le preguntábamos que por qué es tan difícil aceptar lo desconocido: "Creo que genera mucha resistencia el tener que replantearse algunas cosas, deconstruirse, desaprender, cuestionarse, revisarse... es un trabajo personal de introspección y de análisis que te pone a veces la cabeza patas arriba, pero que es totalmente necesario desde mi punto de vista (...). Yo creo que la famosa frase "lo que no se nombra, no existe" es una verdad como un templo, y que para ir asimilando e integrando con más facilidad en el imaginario social colectivo que existen muchas realidades más allá de la cisheteronorma, hacen falta referentes, hace falta visibilidad de estas realidades, hace falta reconocimiento. Así se va integrando”

Por otro lado, debemos entender que aunque tengamos referentes no binarios que luchan día tras día por los derechos de las personas LGTBIQ+ y que ponen en el foco mediático a las personas no binarias dándoles visibilidad, debemos aportar nuestro granito de arena desde el resto del colectivo y desde fuera de él, ya sea utilizando el lenguaje no binario, no riéndole las gracias al cuñado de turno y manifestando nuestra opinión y, sobre todo, dando voz a referentes no binaries en todos los ámbitos.

MIMÍ GRANIZO (Santa Cruz de Tenerife, 1992). Ha colaborado en diferentes medios digitales como Mad Girls Magazine, La Maldita Radio o Freeda. Actualmente es escritora y creadora de contenidos freelance.