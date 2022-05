La Jornada 4 de FMS España está a la vuelta de la esquina, y esta vez aterriza en la ciudad de Salamanca. El 7 de mayo regresa la liga de freestyle más importante de nuestro país, pero un día antes, el 6 de mayo, regresa una de las batallas más esperadas de la temporada 2022: Mister Ego vs Skone. La batalla de recuperación, que se aplazó en la Jornada 3, podrá disfrutarse en el canal de YouTube de Playz y en RTVE Play el mismo viernes 6 de mayo por la noche, en exclusiva para España.

Lo que más hype está generando en los fans del freestyle de la batalla de recuperación de Mister Ego contra Skone es su localización. ¿Por qué? Porque el enfrentamiento tendrá lugar, nada más ni nada menos, que en la Street Warriors , en pleno parque , al más puro estilo underground, para rememorar viejos tiempos . La batalla podrá verse presencialmente a las 17:00h para los afortunados que estén en Salamanca en ese momento, y para los que no... ¡0 rayadas! Esa misma noche estará disponible , en exclusiva para toda España, en Playz .

Mister Ego vs Skone, en el parque

Las batallas de la Jornada 4 en FMS Salamanca

Aparte de la batalla de recuperación de Mister Ego vs Skone, con la que se decide además el corte definitivo para la primera clasificatoria de la FMS Internacional en Valencia, el 14 de mayo, la jornada de FMS Salamanca trae consigo otros seis batallones. Are you ready?