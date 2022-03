¿Imaginas ser víctima de un chantaje y que todos tus secretos queden al descubierto? Pues es exactamente lo que plantea Código Emperador, el nuevo thriller de Jorge Coira protagonizado por Luis Tosar que llega a nuestros cines el 18 de marzo. Georgina Amorós, Arón Piper y Denis Gómez forman parte de un reparto que ejemplifica la realidad de la España reciente y nos introduce en el mundo de quienes mueven los hilos para mostrarnos la cara más oculta de la realidad social y política española a través de las altas esferas del poder y el espionaje.

01.43 min RTVE.es estrena el tráiler de 'Código emperador'

"A mi personaje lo definiría como a una rosa a la que le han salido muchos pinchos para protegerse. No le tiene miedo a nada, se lanza y las dos tenemos un sentido de la justicia bastante alto", confiesa Georgina durante su entrevista en Playz. Marta, el papel al que da vida en la ficción, tendrá una estrecha relación con Ángel, el personaje de Denis Gómez. "Es un hombre de partido, una persona que no ha destacado especialmente en su carrera ni en su vida personal quizás por falta de ambición. Los altos cargos se han fijado en él, aunque no se sabe muy bien por qué ni para qué, así que Juan, el personaje de Luis Tosar, va a tener que investigar para descubrirlo", confiesa el actor.

Arón Piper (Élite) interpreta a Fernando, un famoso futbolista que tendrá que enfrentarse a sus actos y esconder a la prensa su verdad para mantener la imagen de deportista impecable. "Me cuesta mucho empatizar con mi personaje", desvela. "Está bien, porque todos los personajes sirven para algo y algunos tienen que mostrar la crudeza de la realidad. No piensa mucho en las consecuencias porque sabe que realmente va a estar protegido".

¿Alguna vez han sido víctimas de un chantaje? ¿Les gustaría conocer todos los secretos de su entorno? ¿En qué se parecen a sus respectivos personajes? Dale al play y no te pierdas la entrevista a sus protagonistas.