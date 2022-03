De 'Hensito' a 'Sagitario': Hens vuelve más adulto y más punk

El artista segoviano ha llegado a Madrid para quedarse. Hens ha optado por establecer la capital como su centro de operaciones. A nivel profesional es todo mucho más cómodo, pero en lo personal la nueva localización lo lleva a liarse mucho más y ser un poco más caótico. Algo propio de su edad. Y es que con solo 23 años Hens ha coseguido muchas cosas dentro de la industria.

Ahora, el intérprete acaba de estrenar "Sagitario (Mi madre me va a matar)", su nuevo single y un pequeño adelanto del álbum que piensa sacar muy pronto. El tema viene acompañado de un videoclip en el que vemos a Hens narrándonos su nueva etapa vital. La canción habla del éxito y cómo este llegar a afectarte. Sin embargo, Hens decide ir por otra vía y seguir siendo el de siempre, el de sus colegas.

Pablo Ross vuelve a ser la mano derecha de Hens en este nuevo proyecto musical. Ambos han compuesto la letra del single y el videoclip, que ha sido dirigido por Equisem. Quedamos con el cantante segoviano para que nos cuente todo sobre su proyecto. ¡Atentxs!

P: 'Sagitario (mi madre me va a matar)' ¿Por qué este curioso título?

R: Bueno, en realidad estábamos dudando qué nombre ponerle al tema. El concepto de Sagitario es el que a mí me gustaba, pero luego el estribillo dice: “mi madre me va a matar”. Al final decidimos ponerle los dos nombres y yo creo que ha quedado bastante bien, porque las dos cosas son como muy icónicas en el tema; tanto que soy Sagitario como que mi madre me quiere matar. Van unidas las dos. Además, mi madre también es Sagitario.

P: ¿Crees mucho en esto de los horóscopos?

R: No, para nada… Yo no creo en los horóscopos. La movida del título es que está contando básicamente como soy yo. Como lo malo que tengo yo, por así decirlo. Entonces, lo de Sagitario es el último recurso que me queda de pensar por qué soy así. Lo típico que dices: “Típico de Sagitario”. Por eso el estribillo dice: “¿Será que soy Sagitario? Yo que sé.”

P: ¿Como una especie de escudo?

R: Claro, en plan ya no sé que otra opción me queda ni por qué hago este tipo de cosas.

P: ¿Y cuáles son esas cosas malas?

R: En esa canción estoy básicamente hablando de los últimos meses de mi vida, que están muy relacionados con como he sido yo antes, sobre todo los últimos meses que he sido muy catastrófico. No tengo rutina, paso poco tiempo en mi casa, duermo más fuera de mi casa que dentro, tengo la habitación siempre hecha un desastre, no sé nunca dónde tengo la ropa, bebo mucho, salgo mucho de fiesta…

P: Bueno, vida de artista, ¿no?

R: Claro, pero yo me siento súper desastroso con esa movida. De repente digo: "es que no sé dónde está mi cargador del móvil", y lo he dejado, yo que sé, en Vitoria.

P: ¿Esto es algo que siempre te ha pasado siempre o es nuevo?

R: He ido un poco por temporadas: de ser más ordenado a de repente ser más caótico, pero últimamente solamente soy caótico. De hecho, hace como un mes me puse súper en serio otra vez con el gimnasio, con la dieta y todo, y me duró una semana. No puedo tener una rutina, no puedo tener un orden, no sé cómo se hacía eso, se me olvida por completo.

P: Bueno, pero esto puede ser derivado de la pandemia y ahora además el tema de la guerra. A lo mejor tu generación ha decidido ya vivir más el día a día y punto. ¿No?

R: Justo, como el disco de las Ginebras: ‘Ya dormiré cuando me muera.’

P: ¿Tú te sientes ahora un poco así? ¿Cómo con más ansiedad por hacer todo?

R: Sí, porque además me mudé a Madrid hace ocho o nueve meses. Y aquí los fines de semana no estoy porque llevamos de gira un montón de meses, y entre semana tengo que hacer todos los planes con mi gente que no hago los fines de semana. Además, hay un montón de eventos, hay un montón de conciertos entre semana aquí. Entonces no sé decir que no. Es un problema. Soy un liado.

P: ¿Sientes que no te puedes perder nada?

R: Claro. De repente digo: “joder, ¿cómo me voy a perder el concierto de este grupo que me encanta?” Pues tengo que ir. Y no vas solo al concierto. Vas al concierto, a las cervezas de después y cuando te quieres dar cuenta son las 7 de la mañana y llegas a tu casa que pareces un monstruo.

P: No será para tanto. Es lo típico que se hace con veinte y pocos años. Lo que pasa es que yo creo que de pasar encerrado tanto tiempo y tal, lo coges todo con más ganas.

R: Claro, y aparte que yo antes vivía en Segovia. No tiene nada que ver el ritmo de vida que llevas en Segovia, que se sale los jueves y los sábados dando gracias, a de repente salir todos los días.

P: Aparte siempre te vemos muy bien rodeado de colegas y equipo. ¿Dirías que te asusta estar solo?

R: No, me encanta estar solo. Paso poco tiempo solo por cosas de la vida, pero me encanta y lo necesito bastante. Hay muchos momentos en los que he quedado para hacer un plan con mi chica o con mis amigos y digo: “no voy a nada porque necesito estar solo, quiero estar en mi casa, jugar a la Play, cocinar o hacer la compra”. Me encanta, por ejemplo, ir a hacer la compra yo solo.

P: El anterior disco tenía muchas colaboraciones. ¿Qué nos vamos a encontrar en este segundo?

R: Bueno, "Sagitario” es un poco una presentación de lo que se viene durante los próximos meses. La línea que estábamos trabajando antes del pop rock, de donde veníamos, pero con un poco más punky, un poco más adulto. Pero sigue siendo algo enfocado al público joven, porque yo estoy ahí también, en ese público joven. Así que no queda otra.

P: De ‘Hensito’ a esta parte, ¿te ves más adulto y menos niño?

R: Sí, porque además muchas de las canciones del disco anterior yo las escribí igual hace tres o cuatro años. En 'Hensito' rescaté un montón de letras que tenía y que me gustaban mucho. Entonces, todo lo que estoy haciendo ahora es como desde un punto de vista más adulto.

P: ¿Te has vuelto más espiritual también?

R: Depende de las cervezas que me haya tomado.

P: Si te falla el tema música, ¿tienes un plan B pensado?

R: Me intentaría meter en el mundo de organización de eventos musicales, que es lo que más me llama la atención. Ahí dejaría de ser Hens. Ya sería Antonio Hens, organizador de eventos musicales. ¿Sabes? No el cantante. Y luego también me gustaría en algún momento abrir un restaurante.

P: Eso ya es algo radicalmente distinto.

R: Siempre me ha gustado cocinar y comer. Es donde yo creo que me metería, pero es que nunca se sabe...

P: Tú que has colaborado con un montón de gente super top, ¿te ha entrado alguna vez el famoso síndrome del impostor?

R: ¿En el sentido de que no quieran colaborar conmigo o algo así?

P: No en el sentido de que a lo mejor te llama un Bad Bunny, que has dicho alguna vez que querías colaborar con él, y te entra el sentimiento de no voy a poder hacerlo o de sentirse más pequeño.

R: Realmente nunca lo he sentido así. Con la gente con la que he colaborado me he sentido bastante a gusto siempre. O sea, siempre ha habido como muy buen rollo. La vez que he sentido un poco más de nervios ha sido con Despistaos, pero por toda la trayectoria que ellos llevan y demás. Pero al final, en cuanto nos vimos y pasaron diez minutos, se me pasó. Nunca me ha limitado para dejar de disfrutar de hacer una sesión de estudio o de componer.

P: Justo ayer tuve una conversación sobre lo raro que es ahora ver a gente de 18 tragándose Los Serrano o comprando entradas para Estopa, ¿por qué crees que pasa esto?

R: Yo creo que cuando algo ha sido un éxito en una generación, lo puede volver a ser una siguiente. Por ejemplo, mi hermana mayor, que va a cumplir 25 años, ahora se ha vuelto a ver entera ‘Física o química’ otra vez y ya la había visto entera en su momento, pero se la ha vuelto a ver por ese “remember”. Yo creo que al final a todos nos gusta ponernos nostálgicos a veces.

P: Pero esa nostalgia es tuya. A mí lo que me parece raro es sentir nostalgia por algo que no has vivido.

R: Yo creo que ocurre mucho. Es como cuando de pequeño escuchas la música que te enseñan a tus padres e igual siempre dices: “a mí esta canción no me gusta". Pero yo qué sé, al final soy también fan de grupos de música de la generación de mis padres, que a mí no me tocan pero ni de lejos. Entonces creo que si tienes a gente cerca que ha sido fan de una serie, de una forma de vestir o de un grupo de música, al final te va acabar llamando la atención, aunque sea intentar conocerlos. Y si algo es tan bueno como esas series de esos años, que para mí son brutales, o grupos de música antiguos y tal… Eso siempre va a estar ahí y siempre se va a seguir consumiendo.

P: ¿Tú de qué o de quién eres fan?

R: A mí me encantan los Hombres G de toda la vida. O sea, desde que soy pequeño es algo que me flipa. Me encanta también Serrat.

P: Y luego estás ahora a tope con la gira. ¿Cómo te estás viendo?

R: Pues cada vez más a gusto, la verdad, aunque al principio sí que iba un poco nervioso. Sobre todo en los primeros conciertos que hicimos. que eran con toda la gente sentada. La energía que percibes del público en ese momento y la que tú les transmites a ellos no es tan intensa como la que puedes transmitir cuando está todo mundo de pie o ahora que vamos en formato banda. Así que ahora el directo es otra historia. Desde aquí, si hay gente que solo me ha visto en formato DJ, les animo a que vengan a verme en formato banda porque cambia la historia. Y eso, que cada vez más cómodo. La verdad que es como adictivo estar de gira, el fin de semana que no hay conciertos es como: ¿qué hago? Yo desde que vivo en Madrid, he estado prácticamente siempre de gira. Entonces, no sé que es estar un finde libre en Madrid. No sabría qué hacer con tantas horas libres.