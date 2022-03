¿Imaginas empezar la universidad con un stalker entre tu grupo de amigos? Eso es precisamente lo que ocurre en Stalk, la nueva serie que puedes ver en RTVE Play y que no va a dejarte indifrerente. Protagonizada por Théo Fernández (Lucas 'Lux'), Manon Valentin (Margot), Carmen Kassovitz (Alma), Rio Vega (Lolo), Yasin Houicha (Samir), Pablo Cobo (Álex), Clément Sibony (Herzig) y Azize Diabate Abdoulaye (Félix), la ficción recorrerá a lo largo de 10 capítulos multitud de escenarios que te harán sospechar de todos y cada uno de los personajes. ¿Quién es el espía? ¿Qué pretende obtener con los contenidos que hackea? Aquí van algunas de las razones por las que no deberías perderte la primera temporada.

Amistad y lealtad, ¿valen tanto como creen?

Que el ser humano siempre aspira a formar parte de un grupo social no es ninguna novedad. La necesidad de sentirnos aceptados forma parte de nuestra personalidad, así que no es de extrañar que el BDE siga siendo uno de los objetivos de espionaje del stalker de la ENSI. ¿Sabrán sus integrantes que sus inocentes acciones podrían llevarlos frente a la policía? Es posible que no, pero el espía que se encuentra en su entorno no perderá la oportunidad de tomarse la justicia por su cuenta y desatar una oleada de encargos que traerán consigo multitud de situaciones donde cada uno de los protagonistas tendrá que velar por guardar sus secretos más oscuros o... dejar que salgan a la luz para no ser víctimas de un chantaje.