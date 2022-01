Yubeili: "Mi proyecto habla de superación, lograr metas y callar bocas"

Se llama Omar, pero todos lo conocen como Yubeili. Con apenas 25 años ya es todo un referente en su país, México, aunque en un principio no todos creían en él. Hoy ha conseguido callar muchas de esas bocas con temas que han sido todo un éxito como: "Vivimos como Capos", que cuenta con más de 15 millones de reproducciones en plataformas digitales, o su colaboración "70 Grados" junto a Nyno Vargas y Nanpa Básico.

Ahora se encuentra en España y acaba de lanzar "Perdón que llamé" con RVFV y Hozwall. El mexicano no se puede creer el recibimiento que está teniendo en nuestro país, el lugar en el que más se está escuchando el tema. Charlamos con él sobre el apoyo que tiene en España y el porqué de su visita. Nos cuenta que está aquí por trabajo. Tiene muchos proyectos, entre ellos, el nuevo tema que está grabando con Maikel Delacalle en Madrid. "Viene mucho Yubeili para España y pa rato", nos cuenta él mismo.

P: ¿Qué tal por Madrid? ¿Primera vez aquí?

R: En pleno invierno y con mucho frío, pero me están tratando muy bien. Estoy contento, la verdad. Madrid es bellísimo. Desde que llegué, dije: "Esta es una ciudad mandada a hacer". Así, que no falle nada, y la montaron. Es mi primera vez aquí y en todo Europa.

P: ¿Qué te han enseñado?

R: De momento, he comido mucho jamón serrano. Conozco Gran Vía porque he estado dando una vuelta por acá, pero poco más. Me quedo hasta el 23 de este mes, pero vine a hacer una película y ya estuve en Sevilla, Jerez y Zahara de los Atunes grabando. Y ahora estoy en Madrid para grabar un videoclip con Maikel Delacalle, que lanzaré en los próximos meses. Así que, nada, flow y trabajo a full.

P: ¿Cuál es la película?

R: Te puedo dar el título, aunque no te puedo adelantar mucho más. Se va a llamar 'Vampiras' y es la primera vez que hago cine en Europa. Es una producción de Los Ángeles con colaboración española. Tienen elenco de todas partes: colombianos, mexicanos, españoles...

P: ¿Tú haces de prota?

R: No, en realidad voy como una colaboración especial como músico. Literalmente me sacaron un poquito, porque yo hago urbano pero no el género que me pusieron a hacer. Llego, hago una participación especial y no te quiero adelantar más.

P: Has destacado la importancia de la actuación. Dices: "ponerse en la piel de otra persona, lo que está sintiendo y viviendo, me ayuda mucho como compositor".¿Podrías elegir entre ser actor o cantante?

R: Eso ya tomé la decisión y ya se ha visto desde hace mucho tiempo. Estoy metido 100% con la música, además aquí me han abierto las puertas artistas españoles que yo admiro mucho. El primer artista español con el que hice un tema fue Omar Montes y le tengo mucho cariño. Después llegó Nyno y también lo sentí como familia.

P: ¿No te has visto con ellos?

R: No, porque están en lugares diferentes y Omar justo se me fue a Los Ángeles. Es una pena no habernos cruzado. Ahora justo salió el tema con RVFV que se llama, "Perdón que llamé", y la verdad que súper feliz porque el primer país dónde se está escuchando la canción es aquí en España.

P: Entonces, te tienes que venir más por aquí.

R: Esa es la idea. Necesito conseguir una buena española, una buena mujer. Venir acá seis meses a vivir y estar comodito ya con calefacción, sino voy a tener que venir en verano.

P: Te sigue C.Tangana, ¿te gustaría colaborar con él?

R: Ah, cabrón, ¿en serio me sigue C. Tangana? Yo no sabía eso... ¡Mira, que locura! Pues claro, colaborar con él sería un sueño. Para mí 'El Madrileño' es el mejor disco que yo he escuchado en los últimos cinco años. Es un álbum que me vuelve loco. Desde la primera canción que escuché de Tangana, me encanta. Me parece que es un tipo que representa arte y cultura.

P: Estás muy concienciado con diversas causas, cuéntanos un poco más…

R: No es que sea una sola causa. He ayudado a limpiar mares en México, siempre voy con Michou y Mau, que es una asociación de niños quemados, desde antes de quemarme. Porque este año he tenido un accidente, pero afortunadamente tengo un buen doctor y sigo igual de feo que antes. Pero creo que no hay que esperar a que nos pase algo malo para ponerse en los zapatos del otro. Siempre que se pueda tender la mano y ayudar, hay que hacerlo. Porque hoy la vida es una ruleta rusa y hoy estás acá arriba, pero mañana no sabes. Y seguramente a ti te va a gustar que en esas épocas malas llegue alguien a aportar un poquito.

P: ¿Todo eso lo plasmas en tú música? ¿Crees que es importante mandar mensajes?

R: Mi música es de superación, en realidad, sobre todo la de este año. También de corazones rotos y borrachos... No tiene nada que ver con la parte social. En realidad es que la parte social lo mantengo separada, forma parte de Omar, de mi vida privada. En cambio, Yubeili habla de superación, de lograr metas, de callar bocas con trabajo y de pasarla bien. Mi música es para que la gente se identifique, la pase bien, se pueda echar un trago y si está dolida brinde con los amigos y se olviden un rato de las penas.

P: ¿Por qué callar bocas?

R: Porque creo que al inicio de mi carrera mucha gente no confiaba en lo que yo podía hacer como músico, sabiendo que venía un poco de lo que hice en televisión. Paso a paso, y este año sobre todo, creo que se demostró lo contrario. Me refiero a dos o tres personas, no del público, que dijeron: 'nunca va a pasar nada con tu carrera'. Entonces, me hace muy feliz decir: "mira lo que hoy se está haciendo".

P: ¿Cuál es tu apuesta para los próximos premios Grammy?

R: Para este año no, para el siguiente si me gustaría proponer algo. Tenemos una fusión con la gente de Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey, que me encanta. Eso sale el próximo mes de febrero y creo que nunca han escuchado una fusión igual de urbano con regional mexicano.

P: ¿Es el mejor momento para el género urbano y la música latina?

R: Es un buen momento para hablar de español, ni siquiera solamente allá en Latinoamérica. Creo que el movimiento que se está dando en Argentina, México o Colombia está increíble. Creo que estamos demostrando que somos más. Estoy contento con lo que está sucediendo porque es música de nuestras raíces.

P:¿Propósitos para el 2022?

R: Mi propósito es estar feliz. Seguir viajando, seguir dando shows por el mundo. Sin ir más lejos, este año me tocó dar mi primer Luna Park en Argentina. Me tocó cantar frente a 10.000 personas y eso lo agradezco en el corazón. Estuve de gira, fue mi primera aparición en Netflix. Entonces, estoy feliz con lo que tengo y quiero seguir disfrutando de mi trabajo.