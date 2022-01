Es habitual que mientras vemos una serie o película, nuestra mente viaje de un lado a otro al recordar en qué otros proyectos han aparecido los actores o actrices que estamos viendo en pantalla. Sin embargo, es probable que no te haya ocurrido con uno de los nombres que figuran entre el reparto de Emily in Paris. Se trata de Søren Bregendal, el actor que da vida al personaje de Erik DeGroot y que hizo sus pinitos en el mundo de la música tras pasar por el Festival de Eurovisión 2016.

Eurovisión 2016 - Semifinal 2 - Dinamarca: Lighthouse X canta 'Soldiers Of Love'

Tal y como observamos en el vídeo del certamen de hace ya seis años, el ahora actor formaba parte de la representación de Dinamarca. El grupo en cuestión, Lighthouse X, defendió su candidatura durante esa edición de Eurovisión a través de "Soldiers Of Love", pero tuvieron que conformarse con el puesto número 17. Una posición que no gustó a los miembros del grupo y que poco después desencadenaría su disolución definitiva. Fue a partir de entonces cuando Bregendal se dedicó por entero a la interpretación.

Así fueron sus primeros pasos en la ficción

Aunque la segunda temporada de Emily in Paris ha permitido que el actor sea conocido en ambos hemisferios, lo cierto es que la carrera interpretativa de Søren no arrancó con la ficción de Netflix. En el año 2005 pudimos verle en Far til fire gi'r aldrig op o Rich Kids, mientras que en la pequeña pantalla dio vida a Simon Henriksen en 2900 Happiness en más de 130 episodios emitidos entre 2007 y 2009.

“Søren Bregendal, qui incarne le photographe Erik DeGroot dans #EmilyInParis, était l’un des membres du groupe Lighthouse qui représentait le Danemark à l’#Eurovision 2016 (et ne s’était pas qualifié pour la finale). https://t.co/Y1EvYonHUI“ — Fabien Randanne (@fabrandanne) January 1, 2022

Su paso por Emily in Paris gracias a su personaje, el fotógrafo que captó la atención de Sylvie -jefa de la protagonista-, deja las puertas abiertas a un posible regreso en la aún sin confirmar tercera temporada de la serie. ¿Consolidará su carrera artística a través de este proyecto? ¿O lo veremos despegar en otros lanzamientos en los próximos meses?