Ambkor es uno de los grandes nombres de la escena del hip hop en español, pero también un icono cada vez más reconocido a la hora de fusionar el rap con los sentimientos. A pesar de su juventud, Ambkor lanza "La tormenta", un tema que se convierte en el cuarto adelanto de su próximo álbum y que ha conseguido emocionar a sus seguidores en ambos hemisferios.

Tras éxitos como "Hola y adiós", "Tenemos" o el homenaje a Antonio Flores junto a Kaze en "No dudaría", el rapero catalán, referencia en el rap sentimental en español, continúa acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales. De hecho, ha llegado a ser tendencia en ocho países de habla hispana, así que con el lanzamiento de "La tormenta" se espera que obtenga el mismo reconocimiento.

“Me sabe todo a fracaso y a mentira. Perdí las gafas de sol porque pensé que no saldría. Y tras la tormenta llega la calma decían, pero me caló tan fuerte que aún veo rayos de día. Otro psicólogo y otra sesión perdida". Con estas palabras, Ambkor presenta uno de los temas más conmovedores de su nuevo álbum. Tanto el beat a piano y orquestado con violines como la letra con gran carga emotiva sumergen al oyente en un viaje reflexivo a través de los ojos y emociones del artista.

El videoclip que acompaña este lanzamiento está dirigido y grabado por Alfonso Guachu y Robert Adventures en los Estudios Radical Sonora de Leganés (Madrid). Millones de views en sus temas, cientos de miles de seguidores en redes sociales, y entradas agotadas a este y al otro lado del Atlántico son el mejor aval para la carrera de Ambkor. Sensible, delicado y emotivo, su rap hurga en las cicatrices y reinventa el rap poético con una perspectiva muy personal. Poesía contemporánea, de asfalto, retratando la realidad con la serenidad de quien sabe encontrar la belleza en lo cotidiano. Lírica brillante e inspirada para el siglo XXI.

Letra "La Tormenta"

Llegó ese día, puedo sentir las gotas

Ese día en que te hablan y sientes que se equivocan

El alma sigue ahí, pero está rota

Y no sé por qué se rompe si se esconde si la tocan

Me siento solo sin estarlo

Como el náufrago que ya no mira al mar porque no espera ningún barco

Y eso no quita que nos sigan dando

Pero ya no espera que la suerte le regale algo

Será еste día, esta tormenta

Esa llamada quе esperabas que llegara y que no llega

Y por mucho que no llega, tú sigues pensando en ella

Porque lo que no se dice, se queda guardado hasta que te atropella

Será esa estrella que no brilla

O tal vez es mi cabeza la que hace que esté andando de puntillas (De puntillas)

No sé si soy fuerte o no soy fuerte

Pero no sé cómo aguanto tantos días como este

Sin mil pastillas, solo con ganas de verme

Sonriendo, como cuando mi papá me hacía cosquillas

En las costillas, le dije que parara siempre

Y ahora que las quiero, no puedo tenerlo en frente

Y le digo a la mente que lo invente

Pero ella inventa lluvias de septiembre a septiembre

Y no sé qué pasa, pero sigo en mi casa, roto

Aunque desde fuera pueda parecerte que lo tengo todo

Me siento solo acompañado

Como el que no quiere amar porque ha sufrido por amar demasiado

¿Y luego qué queda?, ¿tal vez un abrazo?, ¿una hipoteca a plazos?

¿Tal vez una amistad, si somos falsos?

Me sabe todo a fracaso y a mentira

Perdí las gafas de sol porque pensé que no saldría

Y "tras la tormenta llega la calma", decían

Pero me caló tan fuerte que aún veo rayos de día

Y otro psicólogo, y otra sesión perdida (Ah)

Y otra vez el consejito de: "disfruta de la vida, que se acaba"

Y ya sé que se acaba, lo vi de cerca (Ah, sí)

¿O te crees que cuando voy a un entierro no me doy cuenta?

Pasé de niño a adulto demasiado rápido (Oh)

Pasé de los muñecos a sentirme uno, de plástico

Pasé de los deberes a lo práctico

De que me hicieran todo a tener que dar lo máximo

Y no estamos preparados para el salto (No)

La vida no es un camino, es un sendero entre barrancos (Yeah)

¿Qué será de aquel amigo con el que reía tanto?

A veces pienso en él, pero no llamo (Ah)

Y nunca lo hago y me voy de tragos (Sí)

Como si quisiera hundirme poco a poco en mi lago (¿Cómo?)

Como si el tiempo que me queda fuera una condena

Y esta balanza se inclinara siempre al lado de la pena

Y soy de los que miran siempre el horizonte

De los que dejan una luz a medianoche

De los que tienen miedo y a veces se esconden

De los que temen a los bordes

No soy un cobarde, solo soy un hombre

Que a veces corre sin saber a dónde

Porque la vida se le hace enorme

La muerte le estremece, el tiempo le envejece

Y la lluvia le seduce a la vez que lo rompe