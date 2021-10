Ha sido la propia actriz quien ha hablado del trastorno que padece en una entrevista para la edición británica de la revista GQ Style. Megan ha desvelado que sufre dismorfia corporal, un problema que la atormenta desde hace tiempo y que le impide sentirse a gusto con su cuerpo y con ella misma.

Megan comienza explicando en la entrevista que: "podemos mirar a alguien y pensar: 'Esa persona es tan hermosa, su vida debe ser muy fácil'. Lo más probable es que no se sienta así". Después, Fox confiesa el gran problema que tiene con respecto a las inseguridades que le ha causado intentar mantener su figura: "Sí, tengo dismorfia corporal. Tengo un montón de inseguridades muy profundas".

Probablemente la cosificación que ha sufrido durante años no le ayude. A principios de los 2000, una joven Megan despuntaba como actriz en las películas más taquilleras del momento. Transformers o Jennifer's Body le hicieron dar un salto exponencial en su carrera y ganar una enorme popularidad, pero no siempre es oro todo lo que reluce. La fama vino acompañada de la hipersexualización de su figura y numerosos comentarios sobre su físico. De hecho, esta no es la primera vez que la actriz menciona la extrema cosificación que sufrió por parte de la industria.

Durante la campaña de promoción de Jennifer's Body, película que protagonizó, la intérprete se sintió totalmente desprotegida por la industria, hasta el punto de tener que apartarse momentaneamente de ella. Los juicios a los que estaba siendo sometida la joven afectaron mucho a su autoestima y perjudicaron su prometedora carrera. “Eso es algo en lo que trabajé mucho”, recuerda Megan, que cuenta como toda esa presión le llevó a tomar la decision de alejarse de las cámaras hasta 2019.

"He hecho todo lo posible para tratar de dar sentido a eso", comentaba la actriz sobre su período de reflexión y trabajo de estas inseguridades. “Es fácil sentirte como una víctima cuando pasas por algo así, obviamente. Ese es tu primer instinto y respuesta, pero eso no te sirve y hace que tu vida sea miserable, te hace vivir la vida como una víctima. ¿Por qué me pasa esto a mí?” Estás regalando tu poder constantemente”, continúa explicando la actriz sobre los comentarios que recibía sexualizando su figura.