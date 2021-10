Es viernes y el cuerpo lo sabe. Por eso sientes que ya te pide baile y temazos. Pues tranquilxs, porque a continuación os dejamos con la lista de estrenos musicales que no vais a dejar de bailar en los próximos días. Hay que empezar con buen pie este otoño que llega repleto de talento musical.

Ahora que las restricciones lo permiten, es el momento de disfrutar de las canciones que te traen tus artistas favoritos sobre la pista. Farruko, Rels B, Delaossa, Nicki Nicole, Sech, Daddy Yankee o J Balvin se encargan esta semana de ello.

Si aún con todo esto, te has quedado con ganas de más, no te pierdas "Inercia" de Izal; "La virgen de la Humanidad", de Vetusta Morla; "La Despedida" el live de Nathy Peluso; "No Cao", lo último de Beny Jr y Steve Lean o "La Nana", el tema de Maka. Dale al play y disfruta de los últimos lanzamientos de la temporada.

"Yo te invito" - Amaia Esta es la semana del regreso de Amaia, quien aterriza en nuestra lista con su nuevo lanzamiento "Yo invito". El regreso de la de Pamplona es tendencia en Twitter y Youtube España. La ganadora de Operacion Triunfo, después de 2 años de la publicación de su álbum debut, presenta “Yo invito”, un single presentación del que será el próximo disco de la artista, previsto para 2022. Amaia nos invita a todo y a todos como respuesta-catarsis a sus dudas existenciales y certezas emocionales. La canción está producida por Alizzz; y combina sonidos pop con punteos de guitarra vintage y arreglos de cuerda, todo ello enmarcado por la singular voz de Amaia.

"Shorty q te vaya bnn" - Rels B "Shorty q te vaya bnn" es el nuevo proyecto de Rels B que ha dejado con la boca abierta a todos sus seguidores. Un track que el rapero dedica al amor perdido. La letra habla sobre desearle que todo le vaya bien a la chica de la que está enamorado a pesar del daño que le haya podido causar. Daniel Vidal, el nombre completo del artista, se despide de una persona que consideraba especial. Una sorprendente melodía, estrofas cargadas de sensibilidad y un espectacular videoclip que ya puedes disfrutar en todas las plataformas.

"Parte de mi" - Nicki Nicole "Parte de mí” es la canción que acaba de lanzar la trapera Nicki Nicole y que formará parte de un nuevo trabajo que está a punto de publicar. Una canción muy personal y no solo por el título. En el videoclip podemos ver varios vídeos caseros de su infancia. “’Parte de mi’ es una canción muy especial para mí, te diría que es la más especial que grabe hasta el día de hoy. Se la escribí a una persona que ya no está conmigo y que me marcó muchísimo en mi vida. Es parte de mi para ustedes y para cada uno que la sienta suya”, expresó la cantante en el momento de su publicación. “Parte de mi” está producida por Julio Reyes, Evlay y Mauro de Tommaso. Y el video oficial fue dirigido por Rodrigo González y Tomás Seivane.

"El incomprendido" - Farruko En el número uno de Spotify esta semana está Farruko y su nuevo hit. "El Incomprendido" es su nuevo sencillo interpretado por él mismo en colaboración con Víctor Cárdenas & DJ Adoni. Esta semana se ha especulado mucho sobre el cantante y el nuevo proyecto que tiene entre manos. Y es que la gente quiere más hits como "Pepas", al que el mismísimo David Guetta le hará una versión remix, por eso ya ha adelantado el primer single de su próximo álbum. El disco ya tiene título: La 167, en honor a una de las principales carreteras de Puerto Rico, cerca de su ciudad natal, Bayamón. Estamos ansiosos por escucharlo.

"Ojos Verdes" - Delaossa Daniel Martínez de la Ossa Romero, conocido por todos como Delaossa, acaba de dejarnos un nuevo temazo: "Ojos Verdes", producido por Kiddo Manteca y Enry-K. Tras arrasar con su último single "Me Has Dejado", en el que podemos ver al rapero español con Nicki Nicole, Delaossa estrena material nuevo con el que calienta motores hasta la publicación de su álbum completo. El artista trae una propuesta honesta y cargada de reflexiones sobre un rap upbeat. ¡No te lo pierdas!