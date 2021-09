Ayer nos acostamos con la noticia de que Errecé dejaba aparcado el freestyle, al menos a nivel profesional. Ha sido él mismo el encargado de darnos la noticia a través de sus redes sociales. Este ha sido el mensaje que el rapero ha difundido en sus perfiles de Twitter e Instagram: "La decisión más importante en mi carrera y probablemente de mi vida. Un salto al vacío... Al vacío literal en uno de los peores momentos para la música, he decidido basar el cien por cien de mis energías en ella. Con esto quiero decir que me alejaré del circuito competitivo..."

En marzo, cuando el MC supo que se había quedado fuera de la FMS España, dijo: "No os preocupéis por mí, vienen nuevos proyectos. Cien por cien, me vais a ver todo el rato.” Estas fueron sus palabras luego de conocer que con 7 puntos era el segundo descendido de la competición. Con lo cual entendemos que esta es una decisión firme y meditada.

Alejandro ha asegurado que se alejará del circuito por un tiempo y de la creación de contenido sobre el mismo. "Voy a hacer lo que nunca me he atrevido luchar por el sueño que tenía aparcado y que siempre me ha dado tanto miedo. Espero que las personas que verdaderamente amaseis mi freestyle me dediquéis un ratito a escuchar mi música", escribió el MC.

"A partir de este mes nada va a ser igual, siempre he creído en las energías... Y siento que vienen cosas muy buenas. Os amo y espero que entendáis mi decisión, en muy poco doy la fecha del primer videoclip. "Si no estás tú", decía con esperanza Errecé.

Lo cierto es que Errecé lleva algunos meses más enfocado en la música que en el freestyle. Lo ha demostrado en numerosas ocasiones. Por ejemplo, a través de las sesiones que ha lanzado en Youtube con los productores Nerso y Verse, las cuales se han hecho virales. Ahora decide salirse del circuito competitivo por un tiempo.

Alejandro Rubira Cruz, más conocido como Errecé, es un veterano dentro del freestyle español. Llevaba cuatro temporadas en FMS España y en 2019 compitió en la FMS internacional (año en el que Asesino se proclamó campeón). La noticia de su distanciamiento del free, llega justo una semana antes de que tenga lugar le evento del año; la FMS Internacional.

No hay duda de que echaremos de menos su flow y su estilo melódico enfocado al reggae. Aunque esta no es la primera vez que Errecé prueba suerte con la música. De hecho, ya tiene varios temas subidos a las plataformas de streaming.

Han sido muchos los fans, y sobre todo los compañeros, que han querido mostrarle su apoyo a través de las redes. Blon ha sido uno de los primeros en expresarle su cariño: "La gente buena se merece grandes cosas. Y tú eres muy especial. El talento y las ganas están ahí, por lo que estoy seguro de que la vida tiene muchísimo que ofrecerte. Suerte en este nuevo camino, amigo, estoy contigo en cada paso."

Arkano, quien en su día también abandonó la competición oficial para dedicarse a otras cosas, ha querido darle su apoyo con un comentario en Instagram. "Dale sin miedo", le puso Dangerako. O el "Dale", de Ambkor. Seguro que todos estos mensajes le han dado a Errecé la fuerza y la energía necesaria para empezar con todos sus nuevos proyectos. Desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo.