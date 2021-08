Por fin la espera ha terminado. Halsey (@iamhalsey) acaba de presentar su nuevo álbum "If I can't have love, I want power" —"Si no puedo tener amor, quiero poder"—, toda una declaración de intenciones por parte de la artista. Se trata de la continuación de "Manic", que arrasó en todas las listas llegando a ser número 1 en la lista de Billboard Top Current Albums y primer disco platino de Estados Unidos en 2020.

Desde principios de julio, los fans de la cantante aguardaban con paciencia el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio. Ahora, Halsey demuestra que ha merecido la pena la espera. El disco cuenta con 13 canciones firmadas por Halsey y está producido por Trent Reznor y Atticus Ros, siendo esta la primera vez que la pareja trabaja para otro artista. Y, la verdad, estamos seguros de que será todo un éxito.

Además, el estreno del álbum viene acompañado de una película de una hora de duración del mismo nombre, "If I can't have love, I want power", escrita por la propia cantante y dirigida por Colin Tiley. Aunque el film se estrenará el domingo 29 de agosto en América y el lunes 30 en el resto del mundo, por desgracia, no se emitirá en ningún cine de España. Nos quedamos con las ganas.

Otra de las peculiaridades del álbum es que no incluye ninguna colaboración. En este sentido, su objetivo principal era centrarse únicamente en el sonido Halsey y lo ha conseguido con creces. La artista ha confirmado a Pitchfork, que escribió el álbum cuando se enamoró y se enteró de que estaba embarazada.

“En el vivo de ayer, Halsey contó que 1121 fue escrita el día que se enteró que estaba embarazada. Dijo que se sentía tan mal que pensó que era COVID.

Ese mismo día ella subía estas fotos a Instagram… ��❤️ pic.twitter.com/MgxqpxKKcd“ — Halsey Argentina (@HalseyArgOk) August 27, 2021