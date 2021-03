Â¿Por quÃ© se han retirado fulminantemente dos episodios de Bob Esponja?

Últimamente empiezan a ser habituales este tipo de situaciones, sobre todo en contenidos dirigidos a un público infantil. Hace poco, veíamos como Disney + quitaba de su catálogo determinadas películas por contenidos racistas o estereotipos que lo reflejan. De esta forma, películas como Dumbo, Peter Pan o Los Aristogatos pasaban a ser consideradas películas para adultos por la forma de tratar a los afroamericanos o nativos americanos.

Quizás Disney Plus sea quien ahora más está revisando todo con lupa. Otra de las últimas retiradas más sonadas de la compañía ha sido la del episodio de la serie documental en el que aparecía Gina Carano. La plataforma ha sido radical, y después de las polémicas declaraciones y comentarios de Gina en redes, ha cortado de forma tajante la relación que mantenía con la estrella de The Mandalorian.

Las causas por las que han eliminado dos capítulos de Bob Esponja

Por otra parte, el habitante más famoso de fondo de biquini también ha tenido varias polémicas, ya que para muchos no debería ser considerado una serie para niños, sino para adultos. Según informa IGN, el popular dibujo animado ha visto, una vez más, como Nickelodeon ha tomado la decisión de eliminar dos capítulos de la tercera y decimosegunda temporada. Aunque esta "censura" no ha afectado, al menos de momento, a España y solo el mercado estadounidense se ha visto perjudicado.

Los episodios retirados en concreto son: Mid-Life Crustacean, estrenado en 2003, y The Kwarantined Crab, perteneciente a la decimosegunda temporada. El primero trata sobre cómo Bob Esponja y Don Patricio intentan ayudar al Señor Cangrejo a superar la crisis de la mediana edad robando ropa íntima de mujer, lo que en la serie llaman una “redada de ropa interior". Para ello, irrumpen en la casa de una mujer y urgan en su cajón de ropa interior. Al final, la mujer resulta ser la madre del Señor Cangrejo. “Mid-Life Crustacean ha estado fuera de rotación desde 2018, tras una revisión de estándares en la que determinamos que ciertos elementos de la historia no eran apropiados para los niños”, dijo un representante de Nickelodeon a IGN.

El segundo episodio borrado es The Kwarantined Crab, que trata sobre cómo los personajes de la serie se enfrentan a la denominada "gripe de la almeja". La enfermedad que lleva a los trabajadores de "El Crustáceo Crujiente" a la cuarentena. La cadena ha decidido suprimirlo para así evitar herir sensibilidades por la pandemia del coronavirus, según ha declarado el portavoz de Nickelodeon. Una trama, que vista desde la actual situación, parece demasiado profética al estar describiendo en 2019 una terrrible gripe y la posterior y obligada cuarentena. Se ve que no solo los Simpson predicen cosas a futuro.

“Nickelodeon retira episodios de Bob Esponja por no ser apropiados para niños o herir sensibilidades

Es cierto que esta no es la primera vez que el personaje submarino se ve envuelto en polémica. En 2005 circuló un vídeo en Internet que mostranba a Bob y otros dibujos animados bailando al ritmo de la canción "We Are Family". El objetivo del vídeo musical era promover la tolerancia y la diversidad, algo que no sentó muy bien a un grupo evangélico en EEUU, que consideraba que la popular esponja apoyaba y fomentaba la homosexualidad entre el público joven. Países como Ucranía o Kazajistán prohibieron su emisión por este mismo motivo.

A favor de Nickelodeon, decir que el año pasado se desmarcó de la polémica confirmando a los fans que Bob Esponja era un miembro de la comunidad LGBTQ.