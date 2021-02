Azafata Hipóxica: "Hemos pasado de volar 20 días, a volar tres, dos o ninguno"

Seguro que más de uno/a os habéis planteado ser auxiliares de vuelo en algún momento de vuestra vida, o tenéis algún amigo/a cercano que os ha mencionado la idea de lo guay que sería recorrer el mundo al mismo tiempo que ganas un sueldo que te permita mantenerte. Lo cierto es que la profesión tiene horarios muy flexibles, dando la oportunidad de trabajar y pegarse alguna que otra escapada de vez en cuando. Por eso no es de extrañar que ser azafato esté entre las opciones de muchos jóvenes.

Precisamente esas ansias de conocer mundo fueron las que motivaron a Inma, Garbiñe y Andrea a sacarse en su día el curso de TCP. Las tres estudiaron carreras que poco o nada tienen que ver con la aviación o el turismo, pero sus caminos se juntaron en el avión de una compañía española de bajo coste para la que trabajaban, y que ahora tanto echan de menos.

Según la página cursostcp.es para poder ser auxiliar de vuelo: "Es obligatorio cumplir los 18 años antes de la fecha del examen final, siendo el máximo de edad recomendada 35 años. A partir de esta edad puedes seguir accediendo al curso, pero tienes que tener presente que se reducen las oportunidades de obtener un trabajo en el sector". Lo cual hace que sea una alternativa mayoritariamente escogida por los menores de 30 años. Pero, ¿qué pasa ahora que las tornas han cambiado, que nuestros viajes se han reducido a la mínima expresión y que solo volamos en sueños? Pues que estos cursos se realizan mucho menos, ya que apenas hay demanda, y que personas como Inma y Garbiñe se han visto en la calle buscando profesiones más a ras del suelo.

Inma, por ejemplo, ha encontrado trabajo como operaria de almacén de Amazon, ya que le queda cerca de casa y el sueldo que ofrecen "no está mal". A cambio, ha tenido que aceptar horarios nocturnos y un contrato temporal. Garbiñe, de madre australiana, ha aprovechado los conocimentos que tiene en su lengua materna para hacerse autónoma y dar clases de inglés a la vez que estudia un máster. La opción de mejorar sus conocimentos es algo a lo que también ha recurrido Inma, que aprovecha este tiempo fuera de la aviación para estudiar idiomas y empezar un máster en intervención humanitaria.

"Se supone que, teóricamente, nos tocaba el contrato fijo en marzo o abril, pero tocó otra cosa", apunta Garbiñe. Esa otra cosa de la que habla llegó de mano de la pandemia que ha trastocado la vida de millones de personas en todo el mundo. Sin duda, la aviación ha sido uno de los sectores más perjudicados, tal y como explican las tres. El Coronavirus ha bloqueado los contratos en aerolíneas como la suya. Antes de la pandemia, lo normal era encadenar un contrato eventual con otro. "Estuvimos volando dos años y medio seguidos. Se acababan los contratos y normalmente te renovavan enseguida", subraya Inma.

¿Cuántos vuelos hacían antes del Covid?

Andrea me pide tiempo para poder consultar varias de sus nóminas y así darme el dato exacto: "En enero de 2020, por ejemplo, tuve 30 vuelos y en agosto de 2019, hice 50. En general, hemos pasado de volar 20 días, a volar tres, dos o ninguno", explica la azafata que ahora mismo se encuentra en ERTE parcial. Un horizonte un poco mejor que el de sus compañeras que están fuera de la aerolínea. Aunque no desisten de su idea de volver a volar en un futuro cercano, ya se han puesto a buscar otras opciones de trabajo para sobrevivir a esta crisis.

El hecho de ver cómo la pandemia se llevaba por delante miles de empleos, les ha hecho espabilar y buscar posibles soluciones a su situación actual. "Hace 5 años estudié trabajo social, pero hasta que no renueve conocimientos es muy difícil volver a trabajar de eso cuando hay un montón de gente que sale con el título reciente", destaca Inma.

Para Garbiñe, en el momento que estudias otra carrera antes de ser azafata puedes estar más tranquila porque tienes ese plan B, o incluso, el plan A. "Yo primero estudié, empecé a trabajar de ello y luego me planteé hacer esto. Entonces, en ese sentido, no me sentí tan agobiada en el momento que se acabó. Me encantaba ser azafata, pero no me veía ahí toda la vida. También quería estudiar e irme fuera", aclara Garbiñe, que aunque admite estar triste por tener que aparcar el trabajo de azafata, es capaz de ver lo positivo de poder dedicarse a otras cosas para las que antes no tenía tiempo.

Son las dos caras de la misma moneda y Andrea podría ser el borde entre ellas. "Para mí sí que era el plan A porque había conseguido en cierta forma la estabilidad con el contrato fijo. Aunque siempre tengo en mente un plan B y un plan C. Mi objetivo era el volar de cara a la estabilidad que te da un contrato indefinido e ingresos fijos, por ejemplo, a la hora de poder pedir un crédito o una hipoteca. Pero luego mi idea era poder compaginarlo con dar clases en alguna academia de TCP, que se paga muy bien, o subir a sobrecargo… Ya me había imaginado ascender dentro de la aerolínea y combinarlo con mis actividades. Pero claro, ahora mismo apenas hay cursos de TCP, ya que todo está bastante parado, entonces no se necesitan tantos instructores. Al final, es todo un círculo".