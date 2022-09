UEFA Nations League: UEFA Nations League | Rodri: "Nunca había visto esta madurez en la selección" | RTVE Play

Rodri Hernández, centrocampista español del Manchester City, aseguró que "nunca" había visto la madurez que mostró la selección española para derrotar a Portugal en su casa (0-1) y firmar el pase a la fase final de la Liga de Naciones. "Sabíamos que ganar no era fácil, nos jugábamos el pase y solo nos valía ganar pero hemos tenido paciencia para estar en la Final Four por segundo año consecutivo. Nos queda mejorar, ajustar cosas, hay muchísima igualdad, vamos por el buen camino y tenemos cosas que mejorar pero hoy he visto algo que nunca había visto, la madurez y saber esperar hasta el final", valoró en TVE.