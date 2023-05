Pablo Carreño, en el Twitch de RTVE: "Volver en Roland Garros no sería la mejor opción"

Pablo Carreño, tenista español y uno de los nombres propios en el deporte de la raqueta, se ha pasado por el twitch diario de RTVE para hablar sobre su lesión en el codo, su vuelta al circuito y las bajas más sensibles de este Mutua Madrid Open. "Aunque no estén los Nadal, Djokovic o Sinner, tenemos otros tenistas como Alcaraz, Tsitsipas o Medvedev, tenemos un torneazo y hay que disfrutar de lo que tenemos", señalaba. Además, tampoco se pone fechas para volver a la competición tras sufrir un contratiempo en su codo derecho en el mes de febrero. "No me pongo plazos, volver en Roland Garros no sería la mejor opción, mi objetivo es poder jugar sin dolor, intentaré estar al 100%, pero sin presión". Por último, también ha querido someterse al 'test' de nuestro compañero Alberto Rivas. "Prefiero ganar un Grand Slam a ser N1 o ser top 5 a que el Sporting de Gijón suba a primera, les deseo lo mejor porque les quiero mucho, pero voy a ser un poco egoista", bromeaba.