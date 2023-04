Toni Nadal, sobre Rafa: "Si llega a la 2ª semana de Roland Garros, favorito"

Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafael Nadal, está actualmente en el Mutua Madrid Open como preparador que es del canadiense Felix Auger-Aliassime. Pero no se ha olvidado de su sobrino, el gran ausente en el abierto madrileño por no haberse recuperado a tiempo de su lesión en el psoas ilíaco. Toni ha admitido que Rafa "no llegará con una buena preparación a Roland Garros". Sin embargo, "si logra llegar a la segunda semana, ya será uno de los favoritos".

También ha tenido palabras de elogio hacia Carlos Alcaraz, el gran favorito en Madrid ante la ausencia de Nadal y Djokovic, del que ha dicho que es "el mejor tenista de la actualidad" y que el tenis español "tiene número uno para muchos años".