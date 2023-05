"Estoy hecho un toro". Así se anima Carlos Alcaraz en la pista

Carlos Alcaraz ha ganado a Borna Coric en las semifinales del Mutua Madrid Open en un partido que empezó con largos intercambios. "Sabíamos que iba a ser una guerra, jugar diez bolas por punto... Había que estar bien físicamente y ha habido un momento en que me he repetido lo que me dije en el US Open, que estoy hecho un toro, que yo podía", ha dicho Carlitos en la entrevista con Álex Corretja en RTVE.