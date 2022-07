El castellonense ha decidido abandonar el DP World Tour tras 25 años de andadura debido a las críticas y el maltrato recibido en los últimos torneos disputados en Europa por otros compañeros del Tour, entre ellos el danés Thomas Bjorn, capitán europeo en la Ryder Cup 2018 que se disputó en París. "Yo juego donde me quieren y en el circuito europeo no me siento querido" ha asegurado en St Andrews el golfista de Borriol.

Sergio García es el jugador europeo que ostenta el récord de mas puntos ganados en una Ryder Cup (28,5) después de 10 participaciones y 6 victorias. La de Whistling Straits en 2021 ha podido ser su última batalla con el equipo europeo, algo que le fastidia a Jon Rahm porque prescindir de un jugador como él es incomprensible.

La superliga saudí (LIV Tour) seguirá causando estragos a un año de la disputa de la Ryder Cup 2023 en Marco Simone (Roma) porque ni europeos, ni norteamericanos podrán contar con sus mejores jugadores de seguir esta división en el golf mundial.

INFORMA: ELENA JIMÉNEZ