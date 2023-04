Real Madrid - Almería: Carlo Ancelotti lamenta la baja de Modric

El entrenador del Real Madrid, Carlo Anceloti, ha confirmado la baja de Modric para el compromiso liguero de este fin de semana contra el Almería: "Luka ha tenido una pequeña lesión en el partido con el Girona y está de baja y pendiente de evolución. No sé si puede llegar a la final de la Copa del Rey".

Además, admitió que, "por características", el más idóneo para sustituir a Modric es Dani Ceballos, y quitó hierro a esta baja. "Tenemos recursos distintos y medios muy buenos para suplir a Modric, que es un jugador muy importante. Lo que no se puede reemplazar es su experiencia en este tipo de partidos, pero no me quejo porque tengo medios de altísimo nivel y le sustituiremos bien",