Pablo Ibáñez se erigió como el héroe de Osasuna en las semifinales de la Copa del Rey ante el Athletic Club. El centrocampista enganchó una volea en el minuto 116 para darle el pase a su equipo a la segunda final de Copa de su historia. "No he visto ni entrar el balón. Conforme he visto salir la pelota sabía que entraba", ha declarado al final del choque. El jugador navarro no se conforma con llegar a una final a la que su equipo no llegaba desde el año 2005. "Una vez llegado hasta aquí, vamos a soñar y a por ella", manifestó.