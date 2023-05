Dani Carvajal, a TVE: "En esta final noto una atmósfera diferente"

En lo personal el lateral madridista asegura llegar en un momento de forma "muy bueno" pero no quiere exceso de confianza: "Desde fuera parecemos favoritos pero nosotros sabems que no podemos confiarnosa. O igualamos el nivel de motivación de Osasuna o podemos dejar escapar el título", dijo Carvajal en declaraciones a TVE. Además cuenta como Ancelotti les "pone en alerta" sobre los recientes fallos defensivos del equipo, que no se pueden repetir "o costarán títulos". Un título de Copa que el Madrid lleva sin ganar desde 2014: "Se nota una atmósfera diferente previa a esta final, con muchos jugadores que aún no han ganado la Copa, que tienen esa espinita".