Araujo: "Me calenté con Vinicius porque hablaba todo el rato"

El jugador del FC Barcelona Ronald Araujo ha explicado el incidente que ha tenido con Vinicius en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey: "Me calenté un poquito porque estaba todo el rato hablando con nuestra gente. Es un gran jugador, pero tiene que concentrarse en jugar. Son osas del fútbol. Siempre trato de respetar a los rivales, pero hoy me he calentado", ha explicado a RTVE el defensor azulgrana tras la dura derrota en el clásico y su eliminación. "Ahora toca levantarse", ha añadido Araujo.