Xavi Hernández: "Lo que he planeado ha salido a la perfección"

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, se mostró encantado por "cómo" ganaron al Real Madrid (1-3), y consecuentemente el título de la Supercopa de España, en referencia a un juego "extraordinario" que a él "sí le importa". "Muy satisfecho y contento. A mí me gusta el cómo. Si no jugamos bien no estoy del todo contento cuando ganamos, pero siempre pensamos en el cómo. Hoy pensamos en generar superioridad. Lo que he imaginado y planeado ha salido a la perfección. Estoy muy contento por mis jugadores, que han recibido muchas críticas injustas, y hoy se han liberado muchos jugadores. Esto da mucha confianza y tranquilidad para trabajar", dijo en rueda de prensa.