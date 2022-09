La Vuelta | Carapaz: "Si gano otra etapa sería grandioso"

Entrevista con el ciclista de Ineos Richard Carapaz tras ganar en Peñas Blancas la 12ª etapa de la Vuelta a España. El ecuatoriano ha explicado a RTVE que salió de la Vuelta "con otros objetivos", la clasificación general. "Pero ganar una etapa aquí es lo mejor", ha añadido antes de explicar el desarrollo de la jornada: "Sabía que el final era una subida importante, que eran unos 40 minutos y desde que salí del autobús sabía que tenía que estar en la fuga. Lo he intentado muchas veces sin éxito y al final se hizo el corte en el llano. Allí he aprovechado el trabajo de otros equipos porque yo iba solo. He corrido de forma inteligente. Al final sabía que tenía solo un movimiento". Además, ha dicho que aún tiene esperanzas en otras etapas: "Sierra Nevada me vendría muy bien. Si puedo ganar otra etapa sería grandioso"