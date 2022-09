La Vuelta | Unzué: "Mas no es tan divertido, pero es un líder"

Eusebio Unzué, mánager general de Movistar, ha comentado en El Rodillo la actualidad del ciclismo y de la Vuelta a España tras la 19ª y antepenúltima etapa. Sobre el líder del equipo Enric Mas ha dicho que "está aprendiendo a más cosas que ir rápido encima de la bici". "Hay algunos corredores a los que les cuesta más. Entiendo que no es lo divertido que nos gustaría, pero en esta Vuelta está demostrando que tenemos un gran líder", ha añadido Unzué.

Sobre la planificación del equipo para la temporada que viene, el responsable de Abarca ha dicho que "los presupuestos se han disparado y el ciclismo no tiene nada que ver con hace cuatro o cinco años". "Nos vemos en la necesidad de aumentar porque si no es difícil que vengan corredores o evitar que se vayan. Primeras espadas no hay opción (de fichar) porque todos tienen contrato ya. Haremos algunos pequeños refuerzos, pero el 75 - 80% de la plantilla seguirá. Habrá cuatro o cinco caras nuevas. Y tal y como se le están viendo en esta Vuelta, Enric Mas nos da tranquilidad. En torno a él estamos montando el equipo incialmente", ha explicado.

Finalmente ha hablado de la lucha para evitar el descenso del World Tour según la clasificación de la UCI y ha criticado la "injusticia" del sistema porque "no hay proporción" entre la dificultad o importancia de las carreras y los puntos que otorgan. . el sistema es injusto.