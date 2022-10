Cine Infantil - Operación Cacahuete

A finales de los años 50, en un pueblo de Virginia, la traviesa ardilla Surly y su compinche, la rata Buddy, planean atracar un almacén de frutos secos. Surly trabaja en solitario y no le gusta colaborar con los demás animales del parque porque no se fía de Raccoon, el jefe. Andie, amiga de Surly, se ofrece para ir a buscar comida porque en el parque hay escasez. Se topa con Surly y, entre los dos, llegan a un acuerdo de ayuda mutua, pero Raccoon hace lo posible por no cumplir el trato y, en cuanto tiene ocasión, destierra a Surly del parque.