Marc Soler, corredor del UAE, ha asegurado que la baja de George Bennett por COVID "es una pérdida importante" en el Tour de Francia. "Tomamos muchas medidas, estamos todos en habitaciones individuales, cada tiene uno un masajista... realmentente me sorprenden los test del otro día, que no saliera ningún positivo y ahora estén saliendo corredores con positivos. No sé si somos los únicos que hacemos los test y salen positivo...", ha explicado Soler. El ciclista español ha añadido que Pogacar estaba más metido en el pelotón durante la etapa para evitar el desgaste del aire.