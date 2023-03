¿Garbajosa se va a FIBA Europa? "Haré lo que me salga del estómago"

Jorge Garbajosa habló de su futuro tras la presentación del calendario del centenario de la FEB y la camiseta especial por tal motivo. El actual presidente de la FEB se da hasta el domingo para meditar si opta a la presidencia del máximo organismo continental: "La decisión de FIBA Europa no está tomada, lo digo de corazón. Haré lo que me salga del estómago. Ahora, a partir del jueves, tenemos la reunión del Buró de FIBA y el plazo no acaba hasta el domingo por la noche. Tengo ese tiempo para pensármelo. Lógicamente es un reto que me apasiona, pero la decisión no está tomada", explicó Garbajosa.

También aseguró que le puede la "responsabilidad" y el "amor" por el baloncesto y la FEB antes de afrontar ese salto a Europa. "No podré devolverles lo que me han dado en mi vida. Lo único que quiero es trabajar con responsabilidad y, cuando tenga que tomar la decisión, que no queda mucho, anunciaré si es un sí o un no", añadió.

"No es el momento ni el día para hablar de proyectos personales, importa poco cuando hablamos de un reconocimiento histórico a tantas leyenda del baloncesto español. Los que me conocéis intento ser cerebral y no me sale. Me muevo mucho por lo que me dicta el cuerpo. Intento pensar qué es lo mejor para el baloncesto español. Haré lo que salga de las entrañas, del estómago", concluyó.