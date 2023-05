Eraunzetamurguil y Pueyo, los primeros descartes de Miguel Méndez

La selección española ya trabaja en Córdoba, su segunda parada de este verano donde jugará contra Turquía y Bélgica preparando el Eurobasket de Israel y Eslovenia. De las 17 jugadoras convocadas ya no trabajan con el equipo María Eraunzetamurguil y Helena Pueyo, los primeros descartes de Miguel Méndez.

El Seleccionador nacional ha querido agradecer su trabajo y dedicación durante estos días: “Debido a una lesión inoportuna María Eraunzetamurgil no podrá seguir trabajando con nosotros para intentar hacerse un hueco entre las 12 jugadoras que finalmente estarán en el Eurobasket. Le deseo mucho ánimo y una pronta recuperación para desarrollar la próxima temporada al nivel más alto posible”.



Sobre Helena Pueyo, que ha sustituido a Laura Quevedo mientras jugaba la fase final de la Liga Francesa, Méndez ha señalado que “estos días nos han servido para controlar de cerca una jugadora que en los últimos años no hemos podido tener por estar disputando la liga de EEUU, motivo por el cual no puede estar presente en las ventanas de noviembre y febrero”.



INFORMA: ELENA JIMÉNEZ