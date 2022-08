El jueves comienza en Tbilisi el Eurobasket para la selección española y Sergio Scariolo aún no ha hecho los dos descartes de la lista. La lesión de Sergi Llull le ha obligado a reclutar de nuevo a Alberto Díaz, base de Unicaja ya dentro de la dinámica del grupo. Jaime Fernández en su doble condición de base-escolta asegura que hay una cierta incertidumbre: "He dado todo de mi, estoy tranquilo y me siento parte del grupo, y lo que tenga que venir...será. Para mi cada día con #LaFamilia es un regalo" asegura el jugador del Lenovo Tenerife que ha sumado 44 minutos, 12 puntos, 5 robos, 4 asistencias y 14 en valoración en los dos partidos de las ventanas FIBA clasificatorios para el Mundial 2023: "Preocupados NO, estamos ocupados porque es una gran responsabilidad vestir esta camiseta, y hay que estar a tope desde el primer partido. Para los rivales, España es el rival a batir" asegura Fernández ante los medios.

INFORMA: ELENA JIMÉNEZ