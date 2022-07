Mohamed Katir, flamante medallista de bronce en el Mundial de atletismo de Oregón 2022, ha explicado a RTVE cómo ha sido la final de 1.500 y sus sensaciones tras este éxito. "Nos lo hemos currado muchísimo. Entrar en una final mundial es muy difícil. Una vez que estás en una final es cuestión de disfrutarlo porque es un privilegio. He llegado con fuerzas y he terminado el último 100 muy fuerte. La verdad que me merezco la medalla. Ya era hora que me tocase una", ha dicho el atleta de Mula (Murcia). "Se la dedico a la gente que le vio crecer. A mi pueblo, a mi padre y a mi madre", ha añadido.