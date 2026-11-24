Va existir el monstre de Banyoles?
Catalunya fantàstica
- Una criatura ferotge sortia de l’estany de Banyoles per devorar persones i bestiar fins que Sant Mer va dominar-la
- Els minairons, els follets del Pirineu que no paren de treballar
Banyoles té un estany que és tot un símbol, però, durant segles, les seves aigües també van alimentar una història ben diferent: la d’un monstre terrible que, segons la llegenda, devorava animals i persones. Una criatura amb cos de serp i de drac, escates i un alè fètid, que només Sant Mer hauria pogut aturar. A Catalunya fantàsticaAlbert Pla investiga quines explicacions s’amaguen darrere dels fenòmens de l’estany i per què aquesta bèstia continua tan present en l’imaginari banyolí.
Una llegenda nascuda a l’edat mitjana
L’expert Joan de Déu Prats situa l’origen del relat al segle VIII i el relaciona amb la llegenda de la Tarasca, un drac del sud de França. La història s’emmarca en els enfrontaments entre l’exèrcit de Carlemany i els sarraïns. Segons una de les versions, aquests darrers haurien escampat dracs per Catalunya per impedir l’avanç de les tropes franques. El de Banyoles hauria estat tan temible que no hauria deixat passar l’exèrcit fins a Barcelona.
La criatura no treia foc, però ningú no aconseguia vèncer-la. El monstre de Banyoles comparteix trets amb altres figures llegendàries, com la Tarasca, el monstre del llac Ness o la Cuca Fera del delta de l’Ebre.
Sant Mer, l’home que va amansir la bèstia
La versió més coneguda de la llegenda presenta Sant Mer com un monjo que acompanyava l’exèrcit de Carlemany i que va alliberar als banyolins del monstre.
Sant Mer s’hauria plantat davant la bèstia i hauria fet el senyal de la creu, prou per dominar-la. També circula una versió en què Mer era un bruixot que va dominar el drac amb una poció. La llegenda va adquirir, en tot cas, una lectura religiosa: en la tradició cristiana occidental, el drac sovint representa el dimoni i el mal que cal vèncer.
La ciència explica el que semblava obra del monstre
Durant molt de temps, els remolins, les bombolles, l’onatge o les emanacions de gasos podien alimentar la idea que alguna cosa es movia sota l’aigua. L’estany està connectat amb un sistema de cavitats subterrànies que arriba fins a la zona del riu Llierca, a la Garrotxa. Les variacions del nivell de l’aigua i alguns moviments subaquàtics haurien contribuït a mantenir viu el misteri.
Les aigües sulfuroses de l'estany són aigües que fan pudor
Antigament, el soroll de l’aigua, s’interpretava com la veu de la criatura. Fins i tot la mala olor del balneari de la Puda s’hauria atribuït a l’alè de la bèstia, però com explica Neus Vila, educadora ambiental de l'Escola Natura de Banyoles, "les aigües sulfuroses de l'estany són aigües que fan pudor, relacionades amb el cicle del sofre, res a veure amb la suposada pudor que fa un drac". Allò que avui es pot observar des d’una mirada naturalista, durant segles podia semblar inexplicable.
Un monstre vegetarià?
Les versions més fosques de la llegenda asseguren que els habitants de Banyoles havien de sacrificar un infant cada dia per alimentar el monstre, però el relat també té una cara més amable. Una de les adaptacions explica que, després de ser dominada per Sant Mer, la bèstia va deixar de menjar persones i es va tornar vegetariana. Les verdures haurien substituït les víctimes humanes i el drac hauria perdut bona part de la seva ferocitat. Avui apareix en contes i cançons infantils com un personatge simpàtic, i ja no sembla espantar ni tan sols els més petits.
La Ramona
La llegenda ha deixat empremta en la vida del municipi. El drac apareix en emblemes d’entitats esportives i en les festes locals, i la seva figura s’ha convertit en un motiu d’identitat compartida. La carpa Ramona, que es pot veure dissecada al restaurant La Carpa, afegeix una altra curiositat a aquest imaginari d’éssers extraordinaris del Pla de l'Estany. El seu record forma part de la memòria local, tot i que hi ha banyolins que qüestionen que al llarg dels anys sempre s’hagi tractat del mateix exemplar.
El monstre de Banyoles no ha desaparegut del tot: sobreviu en les històries, en els topònims i en la cultura popular de Banyoles. Potser ja no és una bèstia que faci tremolar els habitants, sinó una part de la memòria del lloc. I, mentre l’estany continuï amagant racons que desperten preguntes, la llegenda encara tindrà aigües on refugiar-se.