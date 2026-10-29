Elisabet II, The Beatles i Julio Iglesias: 3 anècdotes insòlites de l'empresari Joan Gaspart
Pla seqüència
- L'expresident del Barça, Joan Gaspart, comparteix històries extraordinàries amb celebritats que ha conegut al llarg dels anys
- Àngel Llàcer, sobre la seva relació amb la fama: "Soc una formiga treballadora"
Als seus 82 anys, Joan Gaspart ha viscut moltes vides: és pare de família, magnat hoteler, hereu d'un negoci familiar amb diversos hotels, va ser president del Futbol Club Barcelona i és cònsol honorari de les illes Seychelles. En totes aquestes facetes, ha conegut personalitats d'arreu del món i d'àmbits molt diferents. Algunes de les anècdotes que ha viscut amb elles les comparteix en la seva conversa amb Jordi Basté al programa Pla seqüència.
L'aperitiu de la reina Elisabet II
Gaspart explica que la reina més longeva de la història britànica es va allotjar una vegada en un dels hotels de la seva família, quan ell hi treballava. Quan es va dirigir a ella per preguntar-li si necessitava alguna cosa, la monarca va respondre: "Un Dubonnet", una beguda aperitiva, amb la mala sort, afegeix, que "no quedava Dubonnet". Tot i que va trucar perquè intentessin "treure una ampolla de Dubonnet d'on fos", no van ser capaços d'aconseguir-ne cap. Assegura, però, que Elisabet II "no li va donar més importància".
El triomf de The Beatles
Després d'estudiar a l'escola d'hostaleria, Gaspart va marxar a treballar en un hotel de Liverpool. El conserge de l'establiment, de qui es va fer amic, el duia sovint a The Cavern, el local on van començar a tocar The Beatles.
Joan Gaspart, a The Beatles: "Vosaltres el que heu de mirar és de, primer, anar al barber."
L'expresident del Barça descriu els integrants de la banda com "quatre melenuts" i recorda que de seguida va comentar al seu acompanyant que no creia que el grup arribés a triomfar. Quan va acabar el concert, John Lennon i Paul McCartney es van acostar a seure a la taula on eren ell i el seu amic, i també els ho va comunicar. A més, els va fer un comentari sobre els seus pentinats: "Vosaltres el que heu de mirar és de, primer, anar al barber."
Quan va marxar de Liverpool i es va acomiadar dels músics, els va donar el nom del seu pare i de l'hotel que tenia, ja que s'havien portat molt bé amb ell. Anys després, quan The Beatles ja s'havien convertit en un grup reconegut arreu del món, tots quatre es van allotjar a l'hotel Avenida Palace arrel d'aquella coneixença. Tot i que afirma que no van "mantenir una relació d'amistat", Paul McCartney li enviava "cartes manuscrites" per felicitar-lo pel seu aniversari.
L'amistat amb Julio Iglesias
Anys després, una història similar es va repetir amb Julio Iglesias, amb qui, segons l'empresari, sí que van "fer amistat". Quan l'artista va patir l'accident que el va allunyar de la seva carrera com a futbolista, Gaspart l'anava a veure. Iglesias li feia companyia tocant la guitarra, però el seu amic no considerava que ho fes gaire bé: "Julio, que no plou, sisplau. Juguem al parxís, si vols, però no em cantis", recorda haver-li dit.
Amb el temps, la relació es va consolidar i van fer viatges junts amb la dona de Gaspart, Marita Bueno, i qui aleshores era la parella del músic, Isabel Preysler. Anys més tard, es van retrobar a Mèxic, en un concert d'Iglesias ple de gom a gom. Des de l'escenari, li va dedicar una cançó: "Vull dedicar aquesta cançó a un amic meu que està aquí, que em va dir que jo no triomfaria". Si bé no va revelar-ne el nom, va dir que es deia "Juan", perquè entengués que es referia a ell. Després de l'actuació, tots dos van anar a sopar i van comentar la jugada. Va ser aleshores quan Iglesias li va dir: "Tens una visió Juan, boníssima. Pobres de l'amic a qui diguis que canta bé, perquè fracassarà."
La reina Elisabet II, The Beatles i Julio Iglesias no són, ni de bon tros, les úniques celebritats amb qui Joan Gaspart s'ha relacionat al llarg de la seva trajectòria com a empresari hoteler. En la seva conversa amb Jordi Basté a Pla seqüència, també recorda anècdotes amb altres personalitats, com Grace Kelly, la mare Teresa de Calcuta o Fidel Castro. Anècdotes insòlites que ha anat acumulant al llarg dels anys i que ara ha decidit compartir.