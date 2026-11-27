Teresa Cunillé, una vida dedicada al teatre que perdura a l'Arxiu de RTVE Catalunya
- L'actriu sabadellenca ha mort als 102 anys després d'una llarga trajectòria vinculada al teatre català i al Teatre Romea
- RTVE Play recupera algunes de les seves obres de teatre en català, entrevistes i documents històrics de la intèrpret
L'actriu Teresa Cunillé ha mort als 102 anys, segons ha informat el Departament de Cultura de la Generalitat. Una de les grans figures del teatre català de la segona meitat del segle XX, va interpretar més d'un centenar d'obres al llarg de la seva carrera professional. Tant als escenaris, especialment al Teatre Romea de Barcelona, com a través de les produccions teatrals, Cunillé va contribuir a mantenir viu el teatre en català. Part del seu llegat artístic es conserva a l'Arxiu de RTVE Catalunya i es pot recuperar a RTVE Play.
Nascuda a Sabadell el 22 d'octubre de 1924, en una família de teixidors, Cunillé va començar a fer teatre amateur amb només set anys. Durant la seva joventut va compaginar la feina a la fàbrica amb la seva afició pels escenaris. Es va formar a l'Institut del Teatre de Barcelona, on va obtenir el Premi Extraordinari d'Interpretació el 1944.
Una vida lligada al Teatre Romea
El Teatre Romea va ser un dels escenaris més importants de la seva carrera. Juntament amb el seu marit, l'actor i director Domènec Vilarrasa, va treballar per mantenir viu el teatre en català durant el franquisme. Entre els seus grans èxits destaquen La Pepa maca, de Cecília A. Màntua, i La ferida lluminosa, de Josep Maria de Sagarra.
Un dels actors amb qui va compartir escenari en diverses ocasions va ser Joan Capri. L'Arxiu de RTVE Catalunya conserva unes imatges de gener de 1972, en què es pot veure tots dos intèrprets assajant l'obra L'amic ministre al Romea.
El llegat teatral de Teresa Cunillé a RTVE Play
Ja consagrada com a actriu teatral, Cunillé va formar part del repartiment de nombroses produccions de TVE Catalunya. Algunes d'aquestes obres es poden recuperar a RTVE Play.
Entre les primeres interpretacions que conserva l'Arxiu amb Cunillé davant les càmeres és L'Hostal de la Glòria (1976), de Josep Maria de Sagarra, en què va compartir repartiment amb Paquita Ferrándiz i Carme Sansa.
Un any més tard va participar en Els vells (1977), d'Ignasi Iglésias, una obra que denuncia el desemparament dels obrers quan arriben a la vellesa, i Drama d'humils (1977), de Joan Puig i Ferreter.
Altres interpretacions que es poden recuperar a RTVE Play són Muller qui cerca espill (1979), de Maria Antònia Oliver; Madame (1979), al costat de Mònica Randall, i Un altre terrorisme (1980), de Carles Valls.
La trajectòria de Cunillé també està lligada a la seva participació a L'alcova vermella (1986), de Josep Maria de Sagarra. Cunillé ja havia format part del repartiment de l'estrena teatral del 1952, en el paper de la vídua Despuig. Més de tres dècades després, en la versió televisiva, va interpretar el personatge de Palmira.
L'Arxiu també conserva fragments de La vida perdurable, de Narcís Comadira, i una entrevista amb Teresa Cunillé i Lluís Soler amb motiu de la representació de l'obra el 1992.
Tots aquests continguts es poden recuperar a la col·lecció especial Teresa Cunillé, una vida de teatre, de RTVE Play.
Teresa Cunillé, en primera persona
El 2024, amb motiu del seu centenari, el programa Únics de RTVE Catalunya va dedicar un capítol a l'actriu. Cunillé hi recordava, amb sentit de l'humor, els seus inicis, la història d'amor amb el seu marit, els anys al Romea i la seva passió pel teatre.
La seva darrera interpretació teatral va ser el 2007, a El jardí abandonat, de Santiago Rusiñol, a l'Espai Brossa.
La Creu de Sant Jordi, el Premi Margarida Xirgu, el Premi Crítica Serra d'Or i la Medalla al Mèrit Escènic de Sabadell són alguns dels reconeixements que va rebre al llarg de la seva trajectòria. El 2013, amb motiu del 150è aniversari del Teatre Romea, va ser anomenada actriu emblemàtica d'aquest escenari. El febrer del 2025, la Generalitat li va lliurar la Medalla Centenària.
El seu compromís amb el teatre català continua també a través del Premi Teresa Cunillé, un guardó que porta el seu nom i que fomenta la recerca sobre la història del teatre català.